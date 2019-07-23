Медведев распорядился помочь пострадавшим при пожаре в детском лагере

"Очевидно абсолютно, что там были грубейшие нарушения безопасности, - заявил глава правительства на совещании со своими заместителями. - Надо разобраться в том, кто давал разрешение на создание подобного рода места отдыха". Необходимо понять, какие документы подавались в органы образования и Роспотребнадзор, чтобы понять причины, почему все было организовано в таком, считает Медведев, жутком состоянии.

Под критику попал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который заявил, что никто не знал о существовании лагеря. "Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили?" - недоумевал председатель правительства. При этом вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что лагерь числился в реестре лагерей региона.

- Надо понять, сколько вообще таких лагерей, где в палатках живут и используют обогревательные элементы. Это в целом абсолютно недопустимо, - указал премьер.