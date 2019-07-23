Матвиенко допустила уточнение законов о детском отдыхе

Так она отреагировала на выступление сенатора от Хабаровского края Елены Грешняковой. По ее словам, предприятие "Холдоми", которые организовало палаточный лагерь, действует в специальном режиме, что избавило его от ряда проверок. "В погоне за прибылью представители бизнеса пренебрегли безопасностью детей и сотрудников. Из этого следуют серьезные выводы, в том числе в части законодательства в отношении территорий опережающего развития, особенно законодательных актов, касающихся безопасности людей", - сказала она.

Валентина Матвиенко напомнила, что парламент уже поправил законодательство по детскому отдыху, теперь главное, чтобы оно соблюдалось. И здесь, считает глава Совфеда, есть ответственность и организаторов детского отдыха, и контролирующих органов, и родителей - они должны проверить документы, убедиться, что отправляют ребенка в лагерь, работающий по всем правилам.

Тем не менее, она не исключает дальнейшего уточнения законодательства по итогам расследования трагедии в Хабаровском крае. "Надо на этом примере разобрать, где не срабатывает законодательство, где надо усилить контроль, где надо усилить ответственность и по итогам принять необходимые меры", - сказала спикер.

"Если у вас будут какие-то предложения по уточнению законодательства, готовьте, пожалуйста, мы готовы поддержать", - добавила она, обращаясь к Грешняковой.

ЧП в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края, в котором находились 189 детей, произошло в понедельник около 20.37 мск. Из 26 палаток сгорели 20.

При пожаре погибла девочка 2008 года рождения. Еще трое детей 2006-2008 годов рождения госпитализированы с ожогами в реанимационное отделение Центральной районной больницы в поселке Солнечный.

Остальные дети были эвакуированы и размещены в стационарном корпусе на территории горнолыжной базы. Причина трагедии устанавливается.