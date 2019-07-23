Обнародовано видео полета над Японским морем Ту-95МС и Xian H-6

Совместное патрулирование боевых самолетов России и Китая над Японским морем. Видео: ТК "Звезда" pic.twitter.com/i5pIcvlotV — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 23, 2019

В социальных сетях появилось видео первого совместного патрулирования российских ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС и китайских Xian H-6. Полеты прошли в международном воздушном пространстве над Японским и Восточно-Китайским морями.

На кадрах видеозаписи демонстрируется взлет российского турбовинтового "Медведя". Попал также в поле зрения оператора южнокорейский истребитель F-16KS, который сопровождал на приличном расстоянии Ту-95МС.

В военном ведовстве отметили, что экипажи самолетов дальней авиации действовали строго с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств, согласно данным объективного контроля, допущено не было.

Ранее власти Южной Кореи заявили, что российские ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС нарушили границу и вторглись в их воздушное пространство.

В Минобороны РФ разъяснили, что обвинения беспочвенны. Кроме того, летчики Южной Кореи совершили непрофессиональные маневры и создали угрозу безопасности для российских самолетов. При этом южнокорейские истребители не вышли на связь с экипажами Ту-95МС и удалились от российских самолетов, лишь отстреляв тепловые ловушки.

Справка "РГ"

Ту-95МС - носитель крылатых ракет большой дальности. Запущенный в серийное производство в 1981 году. Длина самолета около 50 метров, столько же достигает размах крыльев. Максимальная взлетная масса - 185 тонн. Один из самых быстрых турбовинтовых самолетов в мире, так как его скорость 830 километров в час.