Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
23.07.2019,  
16:52
Текст:  Николай Грищенко

Обнародовано видео полета над Японским морем Ту-95МС и Xian H-6

В социальных сетях появилось видео первого совместного патрулирования российских ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС и китайских Xian H-6. Полеты прошли в международном воздушном пространстве над Японским и Восточно-Китайским морями.

Фото: wikipedia.org
Венесуэла показала перехват самолета-шпиона США на видео

На кадрах видеозаписи демонстрируется взлет российского турбовинтового "Медведя". Попал также в поле зрения оператора южнокорейский истребитель F-16KS, который сопровождал на приличном расстоянии Ту-95МС.

В военном ведовстве отметили, что экипажи самолетов дальней авиации действовали строго с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств, согласно данным объективного контроля, допущено не было.

Ранее власти Южной Кореи заявили, что российские ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС нарушили границу и вторглись в их воздушное пространство.

В Минобороны РФ разъяснили, что обвинения беспочвенны. Кроме того, летчики Южной Кореи совершили непрофессиональные маневры и создали угрозу безопасности для российских самолетов. При этом южнокорейские истребители не вышли на связь с экипажами Ту-95МС и удалились от российских самолетов, лишь отстреляв тепловые ловушки.

Справка "РГ"

Ту-95МС - носитель крылатых ракет большой дальности. Запущенный в серийное производство в 1981 году. Длина самолета около 50 метров, столько же достигает размах крыльев. Максимальная взлетная масса - 185 тонн. Один из самых быстрых турбовинтовых самолетов в мире, так как его скорость 830 километров в час.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Минобороны Турции
Первый комплект С-400 поставят Турции до конца недели 15:13
Видео: Су-30 ВВС Венесуэлы перехватил американского разведчика 22.07.2019
Появилось видео задержания Ираном британского танкера 20.07.2019
учения
Фото: Flickr.com
Китай создал новую стелс-технологию 10:30
В Североморске отразили удар "неприятеля" при аэрозольной маскировке 20.07.2019
Истребители Су-27 и Су-30 отработали перехват самолетов-нарушителей 18.07.2019
ВКС России
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Турция может начать выпуск компонентов С-400 08:42
Реактивный таран: как Су-15 сбил самолет-нарушитель с военным грузом 18.07.2019
Истребителям Су-57 поменяют двигатели 18.07.2019