РФ и Китай впервые провели совместное воздушное патрулирование в АТР

Первое совместное патрулирование с воздуха провели во вторник самолеты Воздушно-космических сил России и ВВС Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщили в министерстве обороны России. В составе первой совместной "авиачетверки" - два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Дальней авиации Ту-95МС и два китайских стратегических бомбардировщика "Хун-6к".

Маршрут патрулирования авиагруппы, отметили в российском военном ведомстве, был заранее спланирован над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

Отмечается, что в ходе выполнения задачи по воздушному патрулированию самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств, согласно данным объективного контроля, допущено не было.

В Минобороны пояснили, что совместное российско-китайское мероприятие было проведено в рамках плана военного сотрудничества на 2019 год и не направлено против третьих стран. "Патрулирование осуществлено с целью углубления и развития взаимоотношений России и Китая, а также для дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий и укрепления глобальной стратегической стабильности", - подчеркнули в Минобороны России.

Напомним, сегодня власти Южной Кореи обвинили Россию в том, что наши Ту-95МС нарушили их воздушное пространство. В Минобороны разъяснили, что обвинения беспочвенны.