В Хабаровском крае объявят траур по погибшим в лагере детям

В Хабаровском крае с 24 июля объявят трехдневный траур по детям, погибшим при пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

По последним данным, жертвами трагедии стали четыре ребенка: одна девочка скончалась от ожогов сразу, еще трое детей умерли в реанимации. Всего в результате пожара пострадали 9 человек: четверо детей и пятеро взрослых - вожатых лагеря.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в понедельник вечером. Огонь охватил 2,4 тысячи квадратных метров, полностью сгорели более 20 палаток. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, лагерь работал с нарушениями, детей должны были размещать в корпусах.

СК РФ возбудил уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.