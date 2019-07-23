Омичка отсудила у дорожников 800 тысяч за падение на гололеде

Куйбышевский районный суд Омска взыскал с городского управления дорожного хозяйства и благоустройства более 800 тысяч рублей в пользу омички, пострадавшей на гололеде.

В марте прошлого года истица возвращалась домой с работы и поскользнулась на пешеходной дорожке, расположенной между торговым павильоном на улице Красный путь и зданием на улице Волочаевская. В результате падения омичка получила несколько переломов и была госпитализирована в больницу бригадой скорой помощи. В медицинском учреждении ей пришлось провести более 3 месяцев практически в неподвижном состоянии, а общий период нетрудоспособности составил 275 дней.

- В момент получения травмы омичка испытала страдания, вызванные сильной физической болью, которые неоднократно испытывала при осуществлении лечения. Длительный период времени из-за боли она была лишена нормального сна, переломанная в нескольких местах нога сильно болела, - рассказала "РГ" представитель Центра возмещения вреда жизни и здоровью Наталья Шоколова. - Весь период времени амбулаторного лечения истец также не могла самостоятельно себя обслуживать, готовить пищу для себя и своей семьи, убирать квартиру, осуществлять закупку продуктов. Длительное время истец передвигалась только с помощью инвалидной коляски и костылей, не могла вести привычный образ жизни.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что в результате падения на гололеде здоровью омички был причинен тяжкий вред. Свое травмирование горожанка посчитала результатом бездействия городских служб по содержанию закрепленной территории от наледи и обратилась за защитой своих прав в суд.

Пострадавшая попросила взыскать солидарно с Управления дорожного хозяйства и благоустройства, Департамента имущества и Департамента городского хозяйства администрации Омской области утраченный заработок, компенсацию морального вреда, транспортные расходы, расходы на лечение и судебно-медицинскую экспертизу.

Однако Куйбышевский районный суд посчитал, что ответственность за произошедшее должно нести Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Омска - вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства автомобильных дорог, тротуаров в границах городского округа. Ведь причиной падения истца стала ненадлежащая уборка тротуара от снега и наледи.

Представитель прокуратуры Центрального округа требования истицы поддержал в полном объеме.

Куйбышевский районный суд города Омска обязал Управление дорожного хозяйства и благоустройства выплатить истице утраченный заработок в размере 638 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Помимо этого дорожники должны компенсировать омичке транспортные расходы, расходы на лечение и судебно-медицинскую экспертизу.