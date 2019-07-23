"Омский Мимино" признался в убийстве из ревности

Село Трубецкое гудит, как растревоженный улей. Самый известный в Сибири водитель маршрутки Вадим Остапов, называвший себя "омским Мимино" и бесплатно подвозивший пассажиров, задержан по подозрению в убийстве односельчанина. Из ревности.

Вадим Остапов: «Мимино» — мой любимый фильм, и я, как и главный герой, тоже хочу приносить людям радость. Фото: Юрий Снегирев/РГ

Дважды прославил село

- Мы не спали всю ночь, - признается соседка Остаповых, пенсионерка Надежда Лисавенко. - Полиция, следователи, мигалки. Как в кино. Такого в нашей деревне еще не было.

В "немецком" селе Трубецком, с яркими палисадниками и подстриженными газонами, 48-летний Вадим Остапов - главный хедлайнер новостей.

- На всю страну уже дважды нас прославил, - удивляются односельчане.

В добротном кирпичном доме Остаповых наглухо зашторены окна. Калитка заперта на замок.

- Я не хочу никого видеть, - бросает трубку телефона хозяйка дома Татьяна Остапова и вызывает полицию.

- Боится за себя и ребенка, - объясняют моментально прибывшие по вызову стражи порядка. - Сегодня к ней уже приходил с разборками подвыпивший мужик из местных. Обещал поджечь дом. А у нее здесь ни друзей, ни родственников.

Вся деревня о них болтала

О погибшем 50-летнем Алексее Чернышове, также занимавшемся перевозкой пассажиров, скорбит все Трубецкое.

- Золотой человек был, - судачат собравшиеся на лавочке старушки. - Никогда в помощи никому не отказывал. И огород вспашет, и починит, что попросишь. Двоих детей они с супругой вырастили, внук недавно родился. А какой красавец был - первый мужчина на деревне. Слухи о его романе с Татьяной Остаповой ходили уже давно. Он каждое утро в город на работу ее возил. Поначалу она в салоне маршрутки ездила, как все, а потом перебралась на переднее сиденье - смешки, разговорчики с водителем. А от людей в деревне не спрячешься. Мы как чувствовали, что добром это не кончится.

Тело Чернышова с огнестрельным ранением в голову обнаружили в "Газели" на обочине трассы "Азово - Шербакуль". Рядом - обрез. Поначалу следователи предположили суицид. Но уже через несколько часов версия изменилась.

- Мне как сказали, что Лешу на трассе нашли, я в ту же минуту подумала про Остапова, - вздыхает жена погибшего Юлия Чернышова. - Муж мне всегда говорил - не верь бабским сплетням. А как тут не верить, если вся деревня о них болтала?

- Они же с папкой напарниками раньше были, - едва сдерживает слезы приехавшая на похороны дочь Маргарита. - Потом стали работать раздельно. Но Остапов постоянно у нас крутился - то с ремонтом машины просил помочь, то еще что-нибудь. Даже вечером, накануне убийства, приезжал.

Хочу помогать людям

Сельский маршрутчик Вадим Остапов стал знаменитым два года назад. После оптимизации в Трубецкое, расположенное в пяти километрах от трассы, перестали заходить автобусы. Мол, экономически невыгодно. Свободную нишу заняли "газелисты". Взял в аренду микроавтобус и Вадим Остапов. При этом неимущих селян он решил возить абсолютно бесплатно.

- У меня "Газель" почти всегда полупустая - пять-шесть мест свободных. А газ расходуется одинаково: что под завязку машина, что пустая. Почему нуждающихся в моей помощи не возить? И людям польза, и мне приятно, - объяснял водитель свой альтруизм.

Выросший в криминальном районе Омска и неоднократно судимый за драки, Остапов говорил, что после нескольких лет колонии полностью пересмотрел свою жизнь. Последний срок был за тяжкое преступление - из ревности порезал ножом приятеля первой супруги. После освобождения решил "жить по совести". Женился на соседке по коммуналке - красавице Татьяне. Родили сына. Переехали из города в Трубецкое - поближе к земле. Купили дом. Посадили огород. Завели гусей. Открыли небольшую пекарню.

- "Мимино" - мой любимый фильм. Он о том, как не потерять себя, - рассказывал тогда Остапов. - И я, как главный герой, хочу приносить людям радость.

Больше бесплатно никого не возил

Однако конкурентам благотворительность Остапова пришлась не по нраву. На альтруиста посыпались заявления в Гоставтоинспекцию, налоговую и прокуратуру. Селянина завалили штрафами за перевозку людей без лицензии. Угрожали, прокалывали колеса, даже разбили очки. Но Остапов извоз не бросил. Завел на YouTube канал "Омский Мимино" и начал рассказывать о своих злоключениях в прямом эфире. На защиту маршрутчика встали люди из разных уголков страны. Петицию с требованием прекратить произвол подписали более 200 тысяч россиян. Трубецкое заполонили журналисты.

А когда "Мимино из Сибири" показали в популярном телешоу, в деревню пошли денежные переводы. "Купи себе "Газель" и не бросай это доброе дело", - писали Остапову сочувствующие. Подержанный микроавтобус Вадим действительно купил.

- Но с тех пор бесплатно никого больше не возил, - вспоминает соседка Остаповых Альбина Викторовна. - Кстати, первую "Газель" он арендовал у моего сына, да так и не отдал нам ни копейки. Сыну еще и штраф выплачивать за него пришлось.

В Трубецком Остапова Мимино не называют, здесь за ним закрепилось прозвище "Остап Бендер".

- Он буквально фонтанировал разными идеями, - поясняют односельчане. - Ни минуты спокойно на месте не мог посидеть. Все руками размахивал. Говорил, что кругом ворье и надо поднимать деревню с колен. В последнее время увлекся общественной деятельностью. Целыми сутками в городе пропадал. То таксует, то митингует. Вот, видимо, и заскучала жена...

P.S.

При обыске в доме Остапова нашли ствола ружья, из обреза которого был убит маршрутчик. А в ходе допроса он признался в убийстве из ревности и заявил, что раскаивается в содеянном.

- Мы ходатайствовали об аресте обвиняемого, так как преступление является тщательно спланированным, - сообщил "РГ" руководитель Азовского межрайонного следственного отдела Роман Водолазский. - Он изготовил из ружья обрез, спрятал в столбике ограждения дома ствол, пытался замести следы. Кроме того, обвиняемый ранее судим за тяжкое преступление.

Вадима Остапова взяли под стражу на два месяца - на время расследования дела об убийстве. Меру пресечения ему избрал Азовский районный суд Омской области.