Идея совместить историю, живопись и хоровое искусство принадлежит главному балетмейстеру хора Зуфару Толбееву.
- Меня всегда восхищало творчество Сурикова, - признается Зуфар Толбеев. - Произведения Глазунова, Мусоргского, Римского-Корсакова, Стравинского, Чайковского созвучны с творчеством живописца.
На мультимедийном экране - полотна Сурикова. За кадром голос, читающий строки, написанные художником. В них малоизвестные подробности создания картин "Утро стрелецкой казни", "Боярыня Морозова", "Меншиков в ссылке в Березове", "Переход Суворова через Альпы"… Современные хореографические и вокальные приемы внесли в сюжет новые краски, оживили атмосферу далекого прошлого.
- Это прекрасный урок российской истории и культуры. Такие проекты надо снимать на видео и вводить в школьную программу, - считает омский педагог Ирина Мельникова.
Московская премьера спектакля состоится в сентябре в рамках Дней культуры Омской области.