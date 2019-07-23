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23.07.2019 17:52
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Спели Сурикова

Омский хор замахнулся на живопись
Текст: Светлана Сибина
Омский русский народный хор поставил необычный спектакль: на сцене "оживают" 12 картин Василия Сурикова. Проект "Откровения истории России", объединивший живопись, хореографию, народные песни и классическую музыку, осуществлен совместно с Омским симфоническим оркестром.

Идея совместить историю, живопись и хоровое искусство принадлежит главному балетмейстеру хора Зуфару Толбееву.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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- Меня всегда восхищало творчество Сурикова, - признается Зуфар Толбеев. - Произведения Глазунова, Мусоргского, Римского-Корсакова, Стравинского, Чайковского созвучны с творчеством живописца.

На мультимедийном экране - полотна Сурикова. За кадром голос, читающий строки, написанные художником. В них малоизвестные подробности создания картин "Утро стрелецкой казни", "Боярыня Морозова", "Меншиков в ссылке в Березове", "Переход Суворова через Альпы"… Современные хореографические и вокальные приемы внесли в сюжет новые краски, оживили атмосферу далекого прошлого.

- Это прекрасный урок российской истории и культуры. Такие проекты надо снимать на видео и вводить в школьную программу, - считает омский педагог Ирина Мельникова.

Московская премьера спектакля состоится в сентябре в рамках Дней культуры Омской области.

Культура Арт Живопись Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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