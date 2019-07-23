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23.07.2019 13:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе курсанты ФСИН получили сроки за попытку убийства однокурсницы

Текст: Юлия Потапова

Сегодня Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор бывшим студентам Кузбасского института ФСИН России, которые обвинялись в покушении на убийство однокурсницы. Все трое получили большие сроки лишения свободы.

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Убить девушку молодые люди решили в декабре 2017-го: чтобы не выплачивать кредит, оформленный жертвой для одного из них. Студентка взяла в банке 267 тысяч рублей по просьбе знакомого, а тот обещал погасить долг в самые короткие сроки, но слова не сдержал. Когда девушка стала напоминать ему о взятых обязательствах, предложил двум сокурсникам совершить ее убийство за деньги.

Как ранее сообщала "РГ", преступный план был реализован в конце декабря. Пострадавшей нанесли не менее семи ударов деревянной битой по голове, а после пытались задушить. Исполнители, решив что девушка скончалась, сообщили обо все организатору нападения, а затем вывезли за город и сожгли орудия преступления и одежду, в которой ходили "на дело".

Девушка, к счастью, выжила. Однокурсники, обеспокоенные ее отсутствием на занятиях, пришли к ней домой и вызвали "скорую".

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- У потерпевшей диагностировали ушиб головного мозга, перелом костей черепа, многочисленные ушибы, - уточнила официальная представительница СУ СК по региону Надежда Ананьева.

Подозреваемых задержали по горячим следам и взяли под стражу. Сотрудничать со следствием согласился лишь один из них.

- Никто из троих подсудимых вины не признал, а организатор покушения на убийство отрицал свою причастность к нему категорически, - сообщила старшая помощница прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Он изъявил желание, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. И на днях шесть присяжных единодушно сочли подсудимых виновными.

Суд отправил их в колонию строгого режима. Организатор преступления осужден на 13-ть, а исполнители - на восемь с половиной и девять с половиной лет. Кроме того, все трое должны выплатить бывшей сокурснице два с половиной миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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