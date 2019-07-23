В трех регионах Сибири ввели режим "черного неба"

Режим "черного неба" сегодня ввели на территориях Новосибирской области, Алтайского края и Кузбасса. Воздушные массы принесли дым от горящих лесов в Красноярском крае и Иркутской области практически во все регионы Западной Сибири.

- По данным спутникового мониторинга дымовые шлейфы достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Республики Хакасия и Алтайского края, восточных регионов Ханты-Мансийского автономного округа, - сообщает Сибирский центр ФГБУ "Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета".

Промышленным предприятиям рекомендуют сократить выбросы в атмосферу. Из-за неблагоприятных погодных условий горожанам в буквальном смысле слова нечем дышать. Сибиряки сетуют на запахи гари и химикатов. Из-за дымового тумана горожане отказываются от поездок на природу, а в аэропортах задерживаются авиарейсы.

- На телефоны экстренных служб Новосибирской области поступило более 700 звонков от населения с жалобами на смог, - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

- В Омске количество вызовов бригад скорой помощи начало расти с воскресенья, - рассказал "РГ" главный врач БУЗОО "Станция скорой медицинской помощи" Максим Стуканов. - За помощью обращаются хронические больные с сердечной и легочной патологиями.

По данным экспертов Роспртребнадзора, во всех городах Западной Сибири ежедневно осуществляется мониторинг за качеством атмосферного воздуха на содержание вредных веществ. По результатам исследований превышений предельно допустимой концентрации пока не выявлено. Однако медики и спасатели рекомендуют горожанам минимизировать время пребывания на улице, плотно закрывать окна и двери в домах, чаще делать влажную уборку, больше пить, использовать защитные маски и ограничить физическую активность. А в случае одышки, кашля, бессонницы, а также при общем ухудшении самочувствия незамедлительно обращаться к врачам.

По расчетам метеорологов "дымовой колпак" над Западной Сибирью будет держаться еще несколько дней. Синоптики прогнозируют, что 26-27 июля направления ветра изменится с восточного на западный и северо-западный. Ожидается, что концу рабочей недели жители регионов Западной Сибири наконец-то смогут вдохнуть полной грудью. Однако в Красноярском крае и Иркутской области, где продолжается ликвидация природных пожаров, задымленность по-прежнему сохранится.