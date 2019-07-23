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23.07.2019 15:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врачи спасли руку избитой ингушской девочки

Текст: Ирина Варламова (Магас)

Благодаря проведенной терапии врачи сохранят левую руку девочке из Ингушетии, над которой издевалась тетя. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

"Проведенная терапия позволила избежать ампутации левой руки. Однако, вследствие тугого бинтования руки дома, возможно в течение более двух дней, произошло повреждение нервов, в результате чего у девочки отсутствуют движения в левой руке и снижена чувствительность", - цитирует агентство пресс-службу медучреждения.

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Медики предупреждают, что восстановительная терапия может занять очень длительное время.

Ранее в медицинском учреждении сообщали, что на правой руке будет проведена экономная ампутация. По словам руководителя НИИ Леонида Рошаля, ребенка лечат комплексно - она находится под наблюдением хирургов, реаниматологов, реабилитологов.

Общее состояние девочки удалось стабилизировать. Снизились показатели интоксикации, которые были превышены в 13 раз. Девочка стала более активной, ест самостоятельно, аппетит хороший.

Напомним, ребенка с множественными травмами привезли в больницу Назрани 4 июля. Затем маленькую пациентку самолетом доставили в Москву, и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Тем временем Магасский районный суд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю избитой девочки. Было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ребенка".

Апелляцию адвоката, пытавшегося опротестовать меру пресечения, Верховный суд Ингушетии оставил без изменений.

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