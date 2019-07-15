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15.07.2019 17:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке

Текст: Алена Ларина (Магас)
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Искалеченной родной тетей семилетней девочке из Ингушетии, которая находится сейчас на лечении в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве, проведут экономную ампутацию на правой руке. Об этом "РГ" рассказали в медицинском учреждении.

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По словам его руководителя Леонида Рошаля, девочку лечат комплексно. Она находится под наблюдением команды врачей - реаниматологов, хирургов, реабилитологов.

За десять дней удалось стабилизировать общее состояние ребенка. Снизились показатели интоксикации. Первоначально они были повышены в 13 раз.

Девочка стала активней, самостоятельно ест, просит еду. Но тяжелой операции для ребенка избежать все-таки не удастся. Увы, будет проведена экономная ампутация омертвевших тканей правой руки, это произойдет примерно через неделю.

- В связи с тяжелым состоянием девочки она изначально была на искусственной вентиляции легких. Причина - в остром ишемическом повреждении верхних конечностей и развитии интоксикации из-за этого. Распад мышц мог привесит к развитию острого повреждения почек. Сейчас ребенка готовят к операции, - рассказала врач-анестезиолог-реаниматолог Екатерина Глебова.

Общество Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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