НИИ Рошаля: Избитая в Ингушетии девочка стала лучше есть

Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшается, она начала лучше есть. Об этом сообщило РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

О том, что состояние больной стабилизировалось, в НИИ сообщили 10 июля, добавив, что маркеры воспаления пришли фактически в норму, однако диагностировано полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти.

Напомним, девочку доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии из детской больницы Ингушетии 5 июля. В тот момент она находилась в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали краш-синдром правой и левой рук, множественные повреждения кожных покровов тела, массивный ожог ягодиц. У маленькой пациентки были признаки интоксикации.

При обследовании в институте обнаружены также старые переломы ребер, обеих рук, компрессионные переломы отдельных позвонков и не леченный врожденный вывих левого тазобедренного сустава.

По подозрению в избиении ребенка арестована родная тетя, под опекой которой находилась девочка. Возбуждено уголовное дело.