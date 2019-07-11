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11.07.2019 20:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

НИИ Рошаля: Избитая в Ингушетии девочка стала лучше есть

Текст: Ирина Поволоцкая (Магас)

Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшается, она начала лучше есть. Об этом сообщило РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

О том, что состояние больной стабилизировалось, в НИИ сообщили 10 июля, добавив, что маркеры воспаления пришли фактически в норму, однако диагностировано полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Напомним, девочку доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии из детской больницы Ингушетии 5 июля. В тот момент она находилась в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали краш-синдром правой и левой рук, множественные повреждения кожных покровов тела, массивный ожог ягодиц. У маленькой пациентки были признаки интоксикации.

При обследовании в институте обнаружены также старые переломы ребер, обеих рук, компрессионные переломы отдельных позвонков и не леченный врожденный вывих левого тазобедренного сустава.

По подозрению в избиении ребенка арестована родная тетя, под опекой которой находилась девочка. Возбуждено уголовное дело.

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