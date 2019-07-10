На сегодняшний день состояние избитой ингушской девочки стабилизировалось. Об этот говорится в официальном заявлении пресс-службы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

"Маркеры воспаления пришли фактически в норму, - сообщают медики. - Наметилась небольшая тенденция, но еще не устойчивая, к улучшению патологических изменений в левой руке".

Однако, к сожалению, диагностировано полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти. Ампутация, очевидно, неизбежна. Врачи сейчас определяют уровень резекции, но пока четкой границы уровня необратимых изменений на плече и предплечье еще нет. Информацию о том, что существует возможность избежать ампутацию части правой руки сотрудники института никогда и никому не предоставляли.

"Сегодня идет борьба за каждый сантиметр правой руки", - говорится в заявлении пресс-службы медицинского учреждения. Сейчас в лечении ребенка принимают участие реаниматологи, хирурги, педиатры, психологи и другие специалисты.

Напомним, ребенка привезли из детской больницы Ингушетии в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии пятого июля. Семилетняя девочка была в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали краш-синдром правой и левой рук, множественные повреждения кожных покровов тела, массивный ожог ягодиц. У маленькой пациентки были признаки интоксикации. При обследовании в институте обнаружены также старые переломы ребер, обеих рук, компрессионные переломы отдельных позвонков и не леченный врожденный вывих левого тазобедренного сустава. На правой руке девочки кисти уже почернели, что свидетельствует о некрозе, плечо и предплечье были холодными, пульс не определялся. Причина некроза - наложение тугих повязок на срок более двух суток, из-за чего полностью было нарушено кровоснабжение тканей.

Несчастная девочка находилась под опекой родной тети и ее мужа. После инцидента женщину задержали по подозрению в избиении ребенка. Шестого июля Магасский районный суд в Ингушетии арестовал на два месяца ее по подозрению в истязаниях. Возбуждено уголовное дело.