Новости

В номере отеля в ТиНАО обнаружено тело молодой девушки 14:38
Британский посол в США подал в отставку после дипскандала 14:35
В Калининграде эвакуировали жильцов шести домов из-за авиабомбы 14:35
На Международный Вооенно-Морской салон прибыли делегаты из 35 стран 14:32
Тропический ливень затопил улицы Анапы 14:06
Астраханским школьникам выдали аттестаты с ошибками 14:04
Совфед одобрил закон о получении инвалидами госуслуг в электронном виде 14:02
В Волгограде бизнесмена осудили за заказное убийство конкурента 14:00
В Нижнем Новгороде членов ОПГ осудили за убийства и похищения людей 13:59
В Россию со спектаклем "Любовник" приедет Изабель Юппер 13:56
В детских санаториях Воронежа нашли червивые сухофрукты и гнилые овощи 13:55
Детский лагерь под Саратовом закрыли из-за кишечной инфекции 13:54
Состояние избитой ингушской девочки стабилизировалось 13:52
Дождь и усиление ветра ожидаются в столичном регионе 13:46
На "Иннопроме" показали умный трактор-беспилотник 13:46
Фото: Бузова прилетела к Шнурову на "Форт Боярд" 13:39
Звезды "Во все тяжкие" анонсировали новый проект и расстроили фанатов 13:30
Стало известно, в каком городе быстрее всего накопить на квартиру 13:27
Новый авианосец проекта "Ламантин" представили в Петербурге 13:25
Росгидромет заявил о повышенном уровне загрязнения воздуха в Москве 13:22
Три самых летних проекта на фестивале "Moscow Flower Show 2019" 13:18
Лукашенко подчеркнул важность сохранения мира и спокойствия 13:17
Стинг отменил еще три концерта из-за болезни 13:13
Врачи: у многих женщин есть проблема со здоровьем, которой они стесняются 13:00
Сотрудница турфирмы из Коми купила путевку в Эмираты за счет клиентки 12:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
10.07.2019 13:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Состояние избитой ингушской девочки стабилизировалось

Текст: Лариса Ионова

На сегодняшний день состояние избитой ингушской девочки стабилизировалось. Об этот говорится в официальном заявлении пресс-службы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Фото: iStock
Медики рассказали о состоянии избитой ингушской девочки

"Маркеры воспаления пришли фактически в норму, - сообщают медики. - Наметилась небольшая тенденция, но еще не устойчивая, к улучшению патологических изменений в левой руке".

Однако, к сожалению, диагностировано полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти. Ампутация, очевидно, неизбежна. Врачи сейчас определяют уровень резекции, но пока четкой границы уровня необратимых изменений на плече и предплечье еще нет. Информацию о том, что существует возможность избежать ампутацию части правой руки сотрудники института никогда и никому не предоставляли.

"Сегодня идет борьба за каждый сантиметр правой руки", - говорится в заявлении пресс-службы медицинского учреждения. Сейчас в лечении ребенка принимают участие реаниматологи, хирурги, педиатры, психологи и другие специалисты.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Врачи спасли одну руку ингушской девочки

Напомним, ребенка привезли из детской больницы Ингушетии в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии пятого июля. Семилетняя девочка была в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали краш-синдром правой и левой рук, множественные повреждения кожных покровов тела, массивный ожог ягодиц. У маленькой пациентки были признаки интоксикации. При обследовании в институте обнаружены также старые переломы ребер, обеих рук, компрессионные переломы отдельных позвонков и не леченный врожденный вывих левого тазобедренного сустава. На правой руке девочки кисти уже почернели, что свидетельствует о некрозе, плечо и предплечье были холодными, пульс не определялся. Причина некроза - наложение тугих повязок на срок более двух суток, из-за чего полностью было нарушено кровоснабжение тканей.

Несчастная девочка находилась под опекой родной тети и ее мужа. После инцидента женщину задержали по подозрению в избиении ребенка. Шестого июля Магасский районный суд в Ингушетии арестовал на два месяца ее по подозрению в истязаниях. Возбуждено уголовное дело.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма
Украина не допустит к Евровидению детей, выступавших в России
СМИ: США и Китай вновь начали торговые переговоры
Истребители Су-57 могут разместить на новом авианосце