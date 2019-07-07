Семилетняя Аиша из Ингушетии терпела издевательства родной тети

О систематических истязаниях ингушской девочки Аиши Ажиговой родной тетей Маккой Ганиевой в республике узнали практически случайно. Родственница довела ребенка до такого состояния, что была вынуждена сама привезти его в больницу, где медики диагностировали у маленькой пациентки гангрену правой руки.

Это далеко не все, что нашли врачи на теле Аишы. У нее были многочисленные ушибы, гематомы и даже ожоги второй и третьей степени. Как позже объяснит тетя Аиши следствию, девочка якобы села в кастрюлю с кипятком, которую она оставила на полу остывать.

Откуда у ребенка укусы и ножевые ранения, Ганиева ни следователям, ни в зале суда объяснить не смогла. В то же время ее муж дал показания, что супруга "воспитывала" племянницу ремнем, а также частью газового шланга. Из больницы по месту жительства (Ганиевы снимают частный дом в Сунже) ребенка в связи с его очень тяжелым состоянием перевезли в республиканскую детскую больницу в Назрани, где девочке была сделана операция на руке по удалению тромба. Всю ночь ингушских медиков консультировал Леонид Рошаль. На следующий день Аишу доставили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Московские врачи нашли у нее старые травмы - переломы ребер и травму позвоночника. По словам Леонида Рошаля, сейчас медики пытаются спасти правую руку девочки, увы, остается открытым вопрос об ее ампутации. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла под личный контроль лечение и дальнейшую судьбу Аиши Ажиговой.

Рядом с ребенком в больнице находится детский омбудсмен в регионе Зарема Чахкиева, которая рассказала, что, несмотря на страшные травмы, девочка ведет себя ласково, тянется к людям и ...мужественно переносит боль. Для своих лет в жизни Аиши было слишком много боли. Не только физической. Ее родители в разводе. Именно поэтому год назад она попала на воспитание в тетину семью по отцовской линии. Так как мать ребенка вышла замуж повторно, по местным обычаям она не виделась с дочерью. Отец также не навещал Аишу. Живет один на границе Чечни и Ингушетии, безработный, зарабатывает на жизнь на стройках. Мужчина полностью доверил воспитание дочери своей 35-летней сестре, ведь у нее есть двое своих несовершеннолетних детей.

О женщине всплыла шокирующая информация - она ранее уже была осуждена по той же статье УК

В Магасском суде, где решался вопрос об избрании Макке Ганиевой меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, женщина плакала и полностью отрицала свою очевидную вину в истязаниях племянницы. Тете Аиши предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего. Она арестована по решению суда. О женщине всплыла шокирующая информация - опекун семилетней девочки ранее была осуждена по той же статье, только потерпевшим был взрослый человек.

Много лет назад Ганиева повздорила на дороге с участником ДТП и ударила мужчину ножом. Тогда ей дали условный срок. Сейчас эксперты проверяют садистку на вменяемость и употребление психотропных и наркотических веществ. То, что несовершеннолетняя попала к такому опекуну, в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Ингушетии объяснили тем, что тетина семья не имела постоянного места жительства, поэтому Аиша Ажигова не состояла в списках детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Документы об опекунстве на Ганиеву вообще не оформлялись. Поражает, что никто из родственников семьи или соседей не сообщил об издевательствах над ребенком. На все вопросы у них один ответ: не знали, не видели. Также отвечают и в органе опеки Сунжи. Получается, если бы сама Ганиева не привезла ребенка в больницу, девочка так и осталась бы в аду.

После огласки этого случая в Ингушетии началась прокурорская проверка работы всех органов опеки.