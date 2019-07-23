Археологи расшифровали найденную 51-ю старорусскую грамоту

Новгородским археологам удалось расшифровать 51-ю берестяную грамоту, обнаруженную в Старой Руссе. Речь в ней идет о трех лошадях разной масти.

"РГ" уже рассказывала о том, что в ходе Старорусской археологической экспедиции Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого исследователи обнаружили 51-ю берестяную грамоту. Ее заметил Алексей Баринов, когда промывали собранные останки кожи, керамики, бересты.

В грамоте всего несколько строк. Предварительно, ее отнесли к XIII веку. Об этом рассказала у себя в аккаунте руководитель экспедиции Елена Торопова, сообщив, что их можно поздравить с 51-й берестяной грамотой.

И уже удалось расшифровать некоторые слова. Речь идет о доставке трех лошадей разной масти. Известны и имена участников диалога - Максим и Анания, сообщают в группе Старорусской археологической экспедиции в соцсети.