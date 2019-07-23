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23.07.2019 20:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Калининградцы построили дом в стиле группы Queen

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

Супруги из Калининградской области построили дом в стиле группы Queen. Необычное здание появилось в поселке Новодорожный вблизи Калининграда пять лет назад и уже успело стать местной достопримечательностью.

Владельцы с раннего детства являются поклонниками творчества Фредди Меркьюри. Они хотели построить дом, который понравился бы Королю Рока. Дизайн супруги разработали сами, проект в исполнение тоже привели своими силами.

Фото: Галима Кмит/РИА Новости
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- Мы с мужем вместе более 20 лет, и всегда рядом с нами был Фредди, - рассказывает владелица дома Ольга корреспонденту "Российской газеты". - Я бы не назвала нас фанатами, здесь нужны другие слова. Фредди - это наша любовь, наш ангел. Мы хотели жить в месте, которое он бы заметил, глядя с небес, которое заставило бы его улыбаться. В квартире эту задумку, конечно, не воплотишь. Поэтому пять лет назад мы продали квартиру, купили землю под Калининградом и построили дом.

На днях фотографии красного здания с силуэтом Фредди Меркьюри и британским флагом на фасадах появились в соцсетях. Они получили множество позитивных откликов, но владельцы на внезапную популярность отреагировали спокойно.

- Нас нет ни в каких социальных сетях, поэтому о том, что наш дом обсуждают в сети, мы узнали от знакомых, - продолжает Ольга. - Мы, конечно, видим, что дом привлекает внимание, что он стал местным ориентиром. Часто около него останавливаются такси, которые мы не заказывали, туда садятся незнакомые люди. Но в целом мнения окружающих нас не волнуют, ведь дом мы строили не ради оценок. Если кому-то понравилось, это замечательно, если нас называют сумасшедшими, воспринимаем это как комплимент.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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