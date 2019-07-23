Под Псковом после гибели семьи при пожаре завели дело об убийстве

Следственные органы Псковской области возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Остров.

Напомним, унесший четыре человеческих жизни пожар произошел 23 июля ранним утром. После тушения огня в квартире на втором этаже были обнаружены тела двоих маленьких детей 2011 и 2013 годов рождения, а также их мамы и бабушки.

Как сообщили в СУ СК России по Псковской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, причем заведено оно по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).

"Из обстоятельств происшествия следует, что вероятной причиной пожара является занесение открытого источника огня в подсобное помещение, расположенное под лестницей первого этажа", - сообщили в СУ СК.

Подробности не раскрываются в интересах следствия. Не сообщается и о подозреваемых. Вероятно, приоритетной на данный момент является версия о поджоге, однако точную причину возгорания еще предстоит установить экспертам.

В СУ СК добавили, что изучением обстоятельств произошедшего занимается следственная группа, собранная из самых опытных сотрудников. Ход расследования на личный контроль взял глава управления, генерал-майор юстиции Петр Крупеня.

Следователи также обратились к гражданам с призывом сообщить известную им информацию о происшествии.

"В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - заверили в региональном СУ СК.