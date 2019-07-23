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23.07.2019 15:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Псковом после гибели семьи при пожаре завели дело об убийстве

Текст: Денис Передельский

Следственные органы Псковской области возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Остров.

Напомним, унесший четыре человеческих жизни пожар произошел 23 июля ранним утром. После тушения огня в квартире на втором этаже были обнаружены тела двоих маленьких детей 2011 и 2013 годов рождения, а также их мамы и бабушки.

Как сообщили в СУ СК России по Псковской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, причем заведено оно по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС
В Хабаровском крае погиб спасавший детей из пожара мальчик

"Из обстоятельств происшествия следует, что вероятной причиной пожара является занесение открытого источника огня в подсобное помещение, расположенное под лестницей первого этажа", - сообщили в СУ СК.

Подробности не раскрываются в интересах следствия. Не сообщается и о подозреваемых. Вероятно, приоритетной на данный момент является версия о поджоге, однако точную причину возгорания еще предстоит установить экспертам.

В СУ СК добавили, что изучением обстоятельств произошедшего занимается следственная группа, собранная из самых опытных сотрудников. Ход расследования на личный контроль взял глава управления, генерал-майор юстиции Петр Крупеня.

Следователи также обратились к гражданам с призывом сообщить известную им информацию о происшествии.

"В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - заверили в региональном СУ СК.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область
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