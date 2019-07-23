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23.07.2019 12:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция возбудила дело по факту смертельного ДТП в центре Петербурга

Текст: Вера Черенева

Полиция Петербурга начала расследование обстоятельств аварии на перекрестке Старо-Петергофского проспекта и Обводного канала, где фура протаранила автомобиль такси. Уже установлено, что водитель грузовика был пьян, а таксист управлял машиной без прав.

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Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области водитель грузового автомобиля Peterbilt попытался скрыться, но был задержан через пять минут инспекторами ГИБДД. Сейчас мужчина дает показания.

Точно также дает показания и водитель автомобиля такси. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточняют, что и этот водитель пытался скрыться, но также был задержан по "горячим следам".

По предварительным данным, автомобиль такси на большой скорости въехал в контейнеровоз. Основной удар пришелся по левому боку легковушки. В результате происшествия скончались два пассажира такси. Один мужчина умер на месте, второй - в больницу. В аварии выжила пассажирка, ее в тяжелом состоянии доставили в Мариинскую больницу. Водитель такси не пострадал.

В полиции Петербурга, что пока таксист задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по статье 264 Уголовного Кодекса, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц.

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