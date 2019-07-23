Стало известно, какие артисты выступят в Петербурге на День ВМФ

Комитет по культуре Смольного обнародовал праздничную программу ко Дню ВМФ. Концерт на Дворцовой площади будет продолжаться весь день.

28 июля с 10.00 до 13.00 на Дворцовой площади пройдет трансляция Главного военно-морского парада. Те, кто не хочет стоять на набережных, смогут увидеть прохождение кораблей в парадном строю. Также на экране покажут включение из Кронштадта, где будет вторая площадка парада, - по Финскому заливу пройдут самые габаритные и мощные суда отечественного флота.

Сразу же после окончания трансляции на Дворцовой площади начнется концертный марафон.

С 14.00 до 17.30 на сцену выйдут военные оркестры из Таиланда и Вьетнама, Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова ВМФ России и Александр Розенбаум.

С 17.30 до 18.30 на Дворцовой площади выступит Светлана Сурганова и ее бессменный мини-оркестр. В 18.30 эстафета перейдет к группе "СерьГа" и Сергею Галанину, а через час на сцену выйдет Владимир Шахрин и группа "Чайф".

Хедлайнерами вечера станут "Хор Турецкого" и SOPRANO. Выступление этих коллективов запланировано с 21.00 до 22.00. В 22.30 начнется праздничный салют.