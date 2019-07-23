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23.07.2019 13:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кижах сыграли в крестьянское "регби" XIX века

Текст: Денис Передельский
На острове Кижи энтузиасты воссоздали старинную игру под названием "кила", при помощи которой местные мужчины в XIX веке сражались за лучшие тони - рыболовецкие места.
Фото: Игорь Георгиевский / Пресс-служба музея-заповедника «Кижи» Фото: Игорь Георгиевский / Пресс-служба музея-заповедника «Кижи»
Фото: Игорь Георгиевский / Пресс-служба музея-заповедника «Кижи»

Как сообщила пресс-служба музея-заповедника "Кижи", игра была представлена как этнографический спектакль. В ней приняли участие две команды - ватаги. В состав сборной острова Кижи вошли сотрудники музея и Росгвардии.

Вторая ватага под названием "Внуки Здоровца" прибыла из Торжка, ею руководил президент Федерации килы России Дмитрий Черняк. Кила - это и есть так называемое крестьянское "регби".

Фото: vk.com/straenovgu
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По словам Маргариты Гашковой, специалиста по связям с общественностью музея-заповедника "Кижи", у килы много общего с регби. Цель игры - занести мяч за лицевую линию поля на стороне соперника. В киле это называется "взятие города". Кстати, кожаный мяч набит конским волосом и весит около 1,5 кг.

В киле на поле находятся лишь по пять игроков в каждой ватаге. Здесь разрешено пасовать вперед, что в регби считается нарушением правил. Да и в целом кила - игра более динамичная.

Участники "спектакля" облачились в традиционную крестьянскую одежду и играли в сапогах. Перед каждой схваткой "крестьяне" сначала спорили, а затем "немного дрались", раззадоривая друг друга частушками. После этого начиналась игра, победитель которой получал лучшие тони.

"Несмотря на костюмы и отрепетированный обмен репликами, на поле бились всерьез, - сообщили в музее. - Тем приятнее, что из десятка схваток Кижи проиграли только одну".

Считается, что в килу в Заонежье активно играли в конце XIX века - обычно на масляной неделе. На поле сходились мужчины из двух приходов, Кижского и Сенногубского. На кон тогда всерьез выставлялись спорные рыболовецкие тони в Онежском озере.

"Мяч разыгрывался на южном мысу Керк-острова, а побеждали те, кому удавалось загнать мяч на крыльцо церкви в приходе противников, - добавили в музее. - В игре принимали участие самые сильные мужчины, бились за мяч с азартом, но старались избегать крови".

Спустя почти полтора столетия игра была воссоздана. Кстати, в Кижской гавани на Васильевских лугах острова для детей был организован мастер-класс по бесконтактной киле, в которой силовые приемы строго запрещены.

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