В Коми вывезли с полотна все сошедшие с рельсов вагоны с углем

В Республике Коми на станции Керки, где сошли с рельсов 23 вагона грузового поезда, за прошедшую ночь расчистили пути. На участке продолжаются восстановительные работы.

Как сообщает пресс-служба Северной железной дороги, подняты все сошедшие с рельсов вагоны. Восстановлен габарит пути. Ведутся работы по отсыпке земляного полотна. Организован подвоз необходимых материалов. Готовят фронт действий для укладки двух водопропускных труб большего объема через ручей. Именно трубы не справились с обильными ливнями, которые подмыли железнодорожное полотно.

Напомним, "РГ" уже писала о том, что ЧП произошло ночью 22 июля. Сошли с рельсов 23 вагона поезда с углем. Никто при этом не пострадал.

Для пассажиров, следующих из Усинска в Сыктывкар и обратно, организовали автобусное сообщение на участке Сосногорск - Ираель. Багаж отправляли грузовым автомобильным транспортом. Автобусами воспользовалось более одной тысячи пассажиров. 23 июля ввели дополнительные авиарейсы. Самолеты полетят из Сыктывкара в Воркуту и Усинск и обратно сегодня.

Сыктывкарский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления начал проверку. Как сообщает ведомство, пострадавших нет, но в действиях неустановленных пока лиц усматриваются признаки состава преступления статьи 263 УК России - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Изменились маршруты движения поездов. Людей направляют на другие станции, везут автобусами.

В ликвидации последствий ЧП задействованы более 300 сотрудников железной дороги. Работы ведутся круглосуточно в три смены.