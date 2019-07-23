"Зенит" объявил о возвращении вратаря Александра Васютина

Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2022/23.

Васютин - воспитанник "Зенита". Летом 2016 года его отдали в полугодовую аренду в финский "Лахти". Забавно, что в дебютном матче за новую команду россиянин отметился... забитым мячом. А спустя год он был признан лучшим вратарем страны.

По словам Васютина, он недолго думал над предложением родного клуба. "Когда узнал об интересе "Зенита", то посовещался с родными и близкими. Вместе пришли к выводу: надо возвращаться", - приводит слова Александра сайт зенитовцев.

Добавим, что Васютин стал третьим новичком "сине-бело-голубых" в летнее межсезонье. Ранее команду Сергея Семака пополнили Дуглас Сантос и Алексей Сутормин.