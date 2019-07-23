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23.07.2019 15:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кузнецова изучит ЧП с посаженным на цепь кубанским мальчиком

Текст: Ирина Белова
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Кубани Фото: Пресс-служба СУ СКР по Кубани
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Кубани

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова находится на связи с детским омбудсменом в Краснодарском крае относительно ситуации с маленьким мальчиком, которого отец якобы в наказание посадил на цепь. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного.

Фото: iStock
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Выяснилось, что родители мальчика с 2011 года официально находятся в разводе. В 2016 году судом принято решение об определении места жительства ребенка с отцом. Семья на учете как неблагополучная не состоит.

Как сообщается на сайте детского омбудсмена Кубани, Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае незамедлительно направила запросы в адрес руководителя Белореченского межрайонного следственного отдела СКР по краю и заместителя главы по социальным вопросам муниципального образования Белореченский район с просьбой проверить информацию, принять меры по восстановлению и защите прав и законных интересов несовершеннолетнего, а также необходимые процессуальные решения.

"После происшествия ребенок незамедлительно был помещен уполномоченными органами муниципального образования в учреждение здравоохранения, был осмотрен травматологом и педиатром, которые не выявили видимых телесных повреждений, - говорится в сообщении. - Также мальчику была оказана первая психологическая помощь. Оперативно были приняты меры по установлению места жительства мамы ребенка и информированию ее о случившемся. На основании заявления мамы мальчик помещен в реабилитационный центр, где с ним продолжают работать психологи и иные специалисты, оказывать необходимую помощь в выстраивании детско-родительских отношений с мамой. Ребенок контактен, адаптировался в детском коллективе".

Напомним, 46-летний местный житель села Великовечного Белореченского района посадил на цепь своего 10-летнего сына. Мальчику удалось спастись, когда его отец с четырехлетним сыном и беременной супругой уехал на роды в перинатальный центр Краснодара.

Ребенок сообщил о случившемся работникам соседнего с их домом магазина, и те вызвали сотрудников правоохранительных органов. Белореченский следственный отдел СКР по Краснодарскому краю по пункту "д" части 2 статьи 127 УК РФ возбудил уголовное дело, расследование которого продолжается. Подозреваемому грозит срок лишения свободы до пяти лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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