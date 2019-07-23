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23.07.2019 17:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани возбудили дело после гибели пилота при крушении Ми-2

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба Южного СУ на транспорте СКР Фото: Пресс-служба Южного СУ на транспорте СКР
Фото: Пресс-служба Южного СУ на транспорте СКР

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2 в районе станицы Чамлыкской Лабинского района Краснодарского края. В результате катастрофы, случившейся 21 июня 2019, погиб пилот крылатой машины.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее
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Как рассказали в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР, произошедшее квалифицировано по части 2 статьи 263 УК ("Нарушение правил безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба").

Катастрофа произошла в тот день примерно в 6 часов утра. Обрабатывающий сельскохозяйственные поля вертолет Ми-2 с бортовым номером RA-14107 совершил жесткую посадку в районе станицы Чамлыкской. В результате 67-летний пилот погиб на месте происшествия, собственнику воздушного судна причинен по неосторожности крупный ущерб на общую сумму 2 миллиона рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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