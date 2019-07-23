Прошел год, как Краснодарский край участвует в эксперименте со взиманием курортного сбора. За это время в казну региона поступило около 200 миллионов рублей. На что направят эти деньги? Как туристы относятся к сборам, грозят ли им штрафы за неуплату и какова реакция представителей частного сектора?

Туристы, имеющие льготы, рсвобождены от уплаты курортного сбора, но часто не могут подтвердить свои привилегии. Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Работа на опережение

- Эксперимент продолжается успешно, - объяснил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Отдыхающие относятся к нему с пониманием, и рост поступлений налицо. Мы сохранили минимальный размер оплаты, десять рублей в сутки. Подчеркну, это самая низкая ставка в России.

С начала года краевой карман только от этой статьи дохода пополнился на сумму свыше 86 миллионов рублей, что опережает плановый годовой показатель. На что пойдут собранные деньги, решили еще в прошлом году. На эти средства в Сочи, Геленджике, Горячем Ключе, Джубге и Небуге планируется благоустроить объекты курортной инфраструктуры, те места, которые выбрали сами жители Кубани.

По словам руководителя региона, субсидии уже поступили в муниципалитеты, поэтому этой осенью местные жители и гости края смогут увидеть, как похорошели курорты.

Разная реакция

По мнению туроператоров, курортный сбор необходимо распространить и на гостей частного сектора, сдающих жилье. К такому выводу, как сообщает Ассоциация туроператоров России, они пришли, анализируя мнения туристов.

Во-первых, часть отдыхающих ничего не слышала про курортный сбор и была возмущена "поборами". Во-вторых, как поясняют эксперты национального туроператора "Алеан", некоторые организованные туристы думают, что оплатой сбора должен заниматься туроператор, у которого они приобрели путевку, или же сбор уже в нее включен.

Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин обращает внимание на большое количество льготных категорий туристов, которые на краснодарских курортах освобождены от уплаты сбора, что может стать причиной конфликтных ситуаций.

- Люди, которые заявляют, что имеют право не платить курортный сбор, нередко не могут подтвердить это документально, - отметил он. - Возникает конфликт интересов, туристы просят поверить им "на слово" или проверить по "базе". Или, например, инвалиды третьей группы. По закону о курортном сборе в Краснодарском крае они, в отличие от инвалидов первой и второй группы, обязаны заплатить курортный сбор. Многие об этом не знают и также возмущаются, когда им приходится оплачивать туристический налог при заселении в отель.

Несмотря на это, по отзывам экспертов, противников оплаты курортного сбора крайне мало.

"Туристы, отдыхающие в Краснодарском крае, спокойно относятся к туристическому сбору. Жалоб к нам не поступало", - прокомментировали в пресс-службе туроператора "Библиоглобус".

Субсидии поступили в муниципалитеты, и уже этой осенью можно будет увидеть, как похорошели курорты.

Как считает Сергей Ромашкин, за год, что идет эксперимент с курортным сбором, ситуация более или менее стабилизируется. Например, во многих отелях сбор можно оплатить картой или наличными. При необходимости - вернуть разницу в деньгах, если пришлось выехать из гостиницы раньше времени.

В основном туристы отказываются платить налог именно в спорных ситуациях, считая, что имеют право на льготы. По оценке участников рынка, в целом доля "отказников" от курортного сбора среди организованных туристов не превышает несколько процентов.

Заставят раскошелиться

Оплаты избежать не получится. Туристов, отдохнувших на курортах Краснодарского края и не пожелавших оплатить пошлину, вполне могут оштрафовать. Как показывает практика в этом сезоне, "отказникам" приходят письма от налоговых органов с требованием оплатить административный штраф. Он составляет от 500 до двух тысяч рублей. Такую сумму "РГ" озвучили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Сумма штрафа регламентирована законом Краснодарского края от 11 марта 2019 года N 3995-КЗ "О внесении изменений в закон Краснодарского края "Об административных правонарушениях".

По информации минкурортов Кубани, штрафы действительно уже начали приходить. Количество "отказников" в 2018 году было 453 человека, а в 2019-м - 124.

Какую сумму "упущенной выгоды" уже удалось выручить, не уточняется.

- Туристы недооценивают сотрудников отелей и санаториев, у которых есть все паспортные данные отдыхающих и адрес проживания, - рассказал представитель туроператора. - Конечно, найдутся те, кто не будет жаловаться на "уклонистов". Но если туристы демонстративно отказались платить, велика вероятность, что их внесут в "черный список" неплательщиков для оформления штрафа.

Частный вопрос

Туроператоры говорят о том, что экономическая целесообразность курортного сбора в размере 10 рублей вызывает вопросы.

- В некоторых случаях 10 рублей курортного сбора имеет значение при выборе окончательного места отдыха, - отметили эксперты туроператора "Мультитур". - Особенно, если туристы хотят поехать на курорт на длительный период и большой семьей. В этом случае они нередко выбирают частный сектор, где не взимается туристический налог, да и цена размещения ниже.

- Если посчитать сумму поступлений от турналога за год, она составит где-то 0,001 процента от краевого бюджета Краснодарского края, - добавил Сергей Ромашкин. - Курортный сбор как инструмент больше экономически полезен, скорее, Алтайскому краю: там туристы, кроме как в санаториях и отелях, больше нигде и не останавливаются. В Краснодарском же крае другая картина, там в частном секторе проживает около половины всех туристов. Фактически сейчас "теневые" объекты лишают Краснодарский край не только поступлений от курортного сбора, но и основных налогов, так как они работают нелегально. Так что, если говорить о большем экономическом эффекте от туризма на Кубани, региону надо быстрее найти способ перевести на официальные рельсы объекты частного сектора.

Справка "РГ"

Напомним, эксперимент со взиманием курортного сбора начался 16 июля 2018 года. Подобный налог существовал до 2004 года, а потом его отменили. Ввести сбор снова на встрече с президентом страны предложила тогдашний мэр Анапы Татьяна Евсикова. Мэр Сочи Анатолий Пахомов поначалу был категорически против курортного сбора, сославшись на то, что выгода от этого нововведения будет небольшой и несопоставимой с негативным резонансом в обществе.

По закону сбор платят только совершеннолетние туристы, находящиеся на курорте более суток в санаториях, домах отдыха и отелях, а от уплаты освобождаются льготные категории граждан и местные жители. Деньги собирают предприятия санаторно-курортного комплекса.