СК проверит факт жесткой посадки Ми-2 в Адыгее

Во вторник днем сотрудники Южного следственного управления на транспорте СКР начали доследственную проверку по факту крушения вертолета Ми-2, которое произошло сегодня в ауле Панахес Тахтамукайского района Адыгеи.

Как говорится в информации, помещенной на официальном сайте ведомства, по предварительным данным, вертолет Ми-2 проводил авиационно-химические работы и совершил жесткую посадку около 11 часов дня. В результате ЧП пострадал 41-летний пилот судна, который получил травмы средней тяжести и был госпитализирован в Энемскую районную больницу.

Как уже сообщалось, по словам руководителя ООО авиационное предприятие "Трансхимавиа" Виталия Малиевского, вероятной причиной жесткой посадки Ми-2 (он прилетел в соседнюю республику из Северского района Кубани) предварительно является ошибка пилотирования, так как перед вылетом машина прошла технический осмотр и была в исправности.

В настоящее время на место происшествия выехала следственная группа для установления всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.