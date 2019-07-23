В Ростове повысят цены на проезд в городских автобусах

Проезд в автобусах большой вместимости в Ростове-на-Дону вырастет с 24 до 26 рублей. Изменения также произойдут в безналичной системе оплаты за проезд - вместо 20 рублей придется заплатить 23. Тариф на проезд в троллейбусах и трамваях останется на прежнем уровне - 17 рублей за наличный и безналичный расчет.

Как сообщает мэрия Ростова-на-Дону, решение об изменении величины тарифа на перевозку пассажиров принято по итогам соответствующей экспертизы. Дело в том, что последний раз тарифы на проезд в муниципальном транспорте менялись почти два года назад - в октябре 2017 года. За это время выросли цены на ГСМ, запасные части и другие расходы.

"Затраты автотранспортных предприятий значительно возросли за счет кардинального обновления подвижного состава, и, как следствие, возникновения лизинговых обязательств", - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Для обеспечения льготного проезда в бюджете города будут предусмотрены дополнительные средства в размере 11 366,8 тысячи рублей. Они пойдут на компенсацию расходов предприятий-перевозчиков.

Кстати

Ежедневно в Ростове-на-Дону совершается около 434 тысяч поездок, при этом через терминалы бесконтактной оплаты фиксируется более 220 тысяч транзакций. Всего в пользовании ростовчан находится свыше 649 тысяч транспортных карт.