В Судаке возбудили уголовное дело после драки с фотоживодерами

В Судаке по факту групповой драки с участием фотографов и туристов возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

- Ситуацию взяли на особый контроль прокуратура и администрации Судака, - говорится в сообщении мэрии. - А глава администрации Судака Андрей Некрасов драку фотографов с туристами назвал вопиющим случаем и проявлением бандитизма.

По его словам, сотрудники администрации регулярно составляют административные протоколы за незаконную деятельность фотоживодеров, а в городе даже установили плакаты с информацией о запрете деятельности уличных зоофотографов. Но получаемый ими доход - в среднем 300 рублей за один снимок - окупает все издержки. В то же время вчерашний случай можно квалифицировать как уголовно наказуемое деяние, и виновные должны понести справедливое наказание. Администрация города призывает граждан не содействовать нелегальному бизнесу на животных и решительно отказываться от предложений сфотографироваться с животными и птицами.

Напомним, сегодня в соцсетях размещена видеозапись, на которой возле Судакской крепости группа фотографов, завлекающих туристов возможностью запечатлеть себя с орлами, устроила драку. В комментариях блогеры уточнили, что так называемые фотоживодеры напали на туриста из-за отказа оплатить снимки с животными. МВД сообщило о начатой проверке по факту драки.