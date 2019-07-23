Россельхознадзору поручат контролировать использование пестицидов

Минсельхоз России подготовил законопроект о введении в стране контроля за использованием пестицидов на федеральном уровне, сообщили в министерстве. Полномочия получит Россельхознадзор.

"Министерством подготовлен к внесению в правительство Российской Федерации законопроект, которым предлагается в полном объеме наделить Россельхознадзор полномочиями по осуществлению такого контроля", - говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в редакцию "РГ".

Такой шаг был вызван случаями массовой гибели пчел в нескольких регионах страны. По данным на 19 июля, в России погибло 1,3 процента пчелосемей от их общего количества, отмечают в Минсельхозе, ссылаясь на данные региональных органов управления АПК. Как заявляли эксперты, гибель пчел была вызвана нарушениями сроков обработки полей и превышением количества используемых агрохимикатов.

В Минсельхозе отметили, что пчелы погибли преимущественно на незарегистрированных пасеках, которые бесконтрольно размещаются на сельскохозяйственных угодьях. При этом фиксируется урон пчеловодству как подотрасли животноводства. Но риски сокращения урожайности сельскохозяйственных культур отсутствуют, подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем в Минсельхозе заметили, что полностью отказаться от использования химических пестицидов или заменить их биологическими не представляется возможным.

Требования к применению пестицидов установлены законодательством. Минсельхоз указывал субъектам РФ на необходимость строгого соблюдения правил применения пестицидов и других агрохимикатов при обработке посевов.

Однако на федеральном уровне контроль в этой сфере фактически отсутствует. В 2011 году такие полномочия были изъяты у Россельхознадзора и никому не переданы, отмечали ранее в этом ведомстве.