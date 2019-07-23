Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.

Как сообщили представители команды Максима Дадашева, у боксера не выдержало сердце.

Россиянин был госпитализирован в одну из клиник в США после поражения от Сабриэла Матиаса. В 11-м раунде секунданты Дадашева остановили бой. После боя спортсмен почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Врачи диагностировали сильнейший отек мозга и провели операцию.

Чтобы ликвидировать отек, было решено удалить часть черепа. После операции боксер был введен в медикаментозную кому. Из нее 28-летний боксер уже не вышел.

Дадашев перед поединком с Матрасом имел в послужном списке 13 побед в 13 боях.