Секретные тюрьмы Службы безопасности Украины и батальона "Азов" (его экстремистская символика запрещена в РФ) действовали не только на территории мариупольского аэропорта, но и фактически по всей линии соприкосновения на Донбассе, а также в других крупных городах страны, например, в Харькове, Краматорске и Красноармейске. Об этом сообщает РИА Новости в очередном материале из серии публикаций на эту тему.

Так, в Краматорске тюрьма СБУ была устроена в терминале местного аэропорта - по примеру Мариуполя. Агентство ссылается на показания самих бывших узников, подвергавшихся жестоким пыткам в этих тайных изоляторах, на протоколы дознавателей, а также на данные международных организаций, в том числе мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Так, ее глава Фиона Фрейзер в беседе с РИА Новости подтвердила эту информацию в отношении Харькова, где СБУ с 2014-го по 2016 год особенно активно применяла практику содержания лиц в своих помещениях "без связи с внешним миром". В документы миссии попали имена 184 человек, которые либо сами подвергались допросам, либо фигурировали в допросах свидетелей по их делам. Они имеют документальное подтверждение.

Бывший районный следователь МВД Украины в Донецкой области рассказал агентству на условиях анонимности, что правоохранительные органы занимались похищением людей по приказу и "разнарядке" СБУ. Их главными жертвами становились, прежде всего, местные крестьяне и таксисты, реализовавшие урожай "по ту стороны фронта" - в землях самопровозглашенной Донецкой народной республики. К их пыткам подключались радикалы из "добровольческих" неонацистских батальонов.