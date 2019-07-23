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23.07.2019 10:13
Рубрика: В мире

СМИ сообщили о секретных тюрьмах СБУ в Харькове и Краматорске

Текст: Марина Алешина

Секретные тюрьмы Службы безопасности Украины и батальона "Азов" (его экстремистская символика запрещена в РФ) действовали не только на территории мариупольского аэропорта, но и фактически по всей линии соприкосновения на Донбассе, а также в других крупных городах страны, например, в Харькове, Краматорске и Красноармейске. Об этом сообщает РИА Новости в очередном материале из серии публикаций на эту тему.

Так, в Краматорске тюрьма СБУ была устроена в терминале местного аэропорта - по примеру Мариуполя. Агентство ссылается на показания самих бывших узников, подвергавшихся жестоким пыткам в этих тайных изоляторах, на протоколы дознавателей, а также на данные международных организаций, в том числе мониторинговой миссии ООН по правам человека.

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Так, ее глава Фиона Фрейзер в беседе с РИА Новости подтвердила эту информацию в отношении Харькова, где СБУ с 2014-го по 2016 год особенно активно применяла практику содержания лиц в своих помещениях "без связи с внешним миром". В документы миссии попали имена 184 человек, которые либо сами подвергались допросам, либо фигурировали в допросах свидетелей по их делам. Они имеют документальное подтверждение.

Бывший районный следователь МВД Украины в Донецкой области рассказал агентству на условиях анонимности, что правоохранительные органы занимались похищением людей по приказу и "разнарядке" СБУ. Их главными жертвами становились, прежде всего, местные крестьяне и таксисты, реализовавшие урожай "по ту стороны фронта" - в землях самопровозглашенной Донецкой народной республики. К их пыткам подключались радикалы из "добровольческих" неонацистских батальонов.

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