Совфед принял отставку замгенпрокурора РФ Владимира Малиновского

Совет Федерации отправил в отставку заместителя генерального прокурора России Владимира Малиновского в связи с уходом на пенсию. Такое решение принято на пленарном заседании палаты во вторник.

Назначение на должность и освобождение от должности генерального прокурора и его заместителей относится к ведению Совета Федерации на основании ст. 102 Конституции РФ.

Накануне представление об освобождении Владимира Малиновского от занимаемой должности поддержали профильные комитеты СФ по конституционному законодательству и по обороне.

Как отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, Малиновский в силу своего многолетнего опыта работы в органах прокуратуры пользуется большим уважением коллег, после освобождения от занимаемой должности он останется работать в генпрокуратуре в качестве советника.

Владимир Малиновский родился в 1952 году, в 1976 году окончил Воронежский государственный университет по специальности "Правоведение", следует из его биографии, опубликованной на сайте генеральной прокуратуры. С момента окончания вуза и до настоящего времени непрерывно работал в органах прокуратуры - Астраханской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области. Пост заместителя генерального прокурора России занял в 2006 году.

За укрепление законности и правопорядка неоднократно поощрялся, награжден государственными и ведомственными наградами. Имеет чин государственного советника юстиции 1 класса.