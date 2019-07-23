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23.07.2019 11:06
Рубрика: Власть

Совфед принял отставку замгенпрокурора РФ Владимира Малиновского

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации отправил в отставку заместителя генерального прокурора России Владимира Малиновского в связи с уходом на пенсию. Такое решение принято на пленарном заседании палаты во вторник.
Владимир Малиновский. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Владимир Малиновский. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Владимир Малиновский. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Назначение на должность и освобождение от должности генерального прокурора и его заместителей относится к ведению Совета Федерации на основании ст. 102 Конституции РФ.

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Накануне представление об освобождении Владимира Малиновского от занимаемой должности поддержали профильные комитеты СФ по конституционному законодательству и по обороне.

Как отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, Малиновский в силу своего многолетнего опыта работы в органах прокуратуры пользуется большим уважением коллег, после освобождения от занимаемой должности он останется работать в генпрокуратуре в качестве советника.

Владимир Малиновский родился в 1952 году, в 1976 году окончил Воронежский государственный университет по специальности "Правоведение", следует из его биографии, опубликованной на сайте генеральной прокуратуры. С момента окончания вуза и до настоящего времени непрерывно работал в органах прокуратуры - Астраханской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области. Пост заместителя генерального прокурора России занял в 2006 году.

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За укрепление законности и правопорядка неоднократно поощрялся, награжден государственными и ведомственными наградами. Имеет чин государственного советника юстиции 1 класса.

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