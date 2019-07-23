Совфед принял отставку замгенпрокурора РФ Владимира Малиновского

Назначение на должность и освобождение от должности генерального прокурора и его заместителей относится к ведению Совета Федерации на основании ст. 102 Конституции РФ.
Накануне представление об освобождении Владимира Малиновского от занимаемой должности поддержали профильные комитеты СФ по конституционному законодательству и по обороне.
Как отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, Малиновский в силу своего многолетнего опыта работы в органах прокуратуры пользуется большим уважением коллег, после освобождения от занимаемой должности он останется работать в генпрокуратуре в качестве советника.
Владимир Малиновский родился в 1952 году, в 1976 году окончил Воронежский государственный университет по специальности "Правоведение", следует из его биографии, опубликованной на сайте генеральной прокуратуры. С момента окончания вуза и до настоящего времени непрерывно работал в органах прокуратуры - Астраханской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области. Пост заместителя генерального прокурора России занял в 2006 году.
За укрепление законности и правопорядка неоднократно поощрялся, награжден государственными и ведомственными наградами. Имеет чин государственного советника юстиции 1 класса.