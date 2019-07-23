Ученые выяснили, как острые специи влияют на мозг

Любители перца чили или халапеньо гораздо больше рискуют в старости столкнуться с деменцией, нежели те, кто не злоупотребляет этими острыми приправами. К такому выводу пришли ученые из Катарского университета и Университета Южной Австралии, сообщается на сайте второго учреждения.

Они наблюдали за состоянием 4582 жителей Китая, которые с 1991 по 2006 год приняли участие в национальном исследовании здоровья и питания. Возраст "пациентов" варьировался от 55 до 71 года, их когнитивные функции оценивались четыре раза в течение 1997 - 2006 годов. После учета всех социодемографических факторов и образа жизни участников оказалось, что те, кто в среднем потреблял более 50 граммов перца чили в день, вдвое чаще жаловались на ухудшение памяти и когнитивных способностей. Примечательно, что сильнее в этом смысле страдали стройные люди, их результаты были хуже.

- Наши предыдущие исследования показали, что потребление перца чили полезно для нормализации массы тела и артериального давления. Теперь же мы обнаружили неблагоприятные последствия для когнитивной функции у пожилых людей, - отметил доктор Цумин Ши из Катарского университета.

Эпидемиолог Мин Ли из австралийского университета уточняет, что в исследовании учитывалось потребление как свежих, так и сушеных перцев чили, соответственно, о сладких перцах или о черном речь в данном случае не идет. Интерес именно к этой специи был связан с тем, что она очень распространена в Азии, в некоторых регионах Китая почти каждый третий взрослый человек употребляет острую пищу каждый день.

Активным компонентом перца чили является капсаицин, который ускоряет обмен веществ, помогает с потерей жира. Исследователи считают, что люди с нормальной массой тела могут быть более чувствительны к потреблению перца чили, чем люди с избыточным весом, следовательно, это сильнее влияет на память и вес. Вместе с тем ученые отмечают, что более детального изучения требует вопрос об уровне образования, который, естественно, тоже может влиять на когнитивные способности в старости.

Полностью с результатами исследования можно познакомиться статье, опубликованной в журнале Nutrients.