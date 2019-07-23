Умер первый руководитель полетов космических миссий NASA Крис Крафт

В США в возрасте 95 лет ушел из жизни первый руководитель полетов космических миссий NASA Крис Крафт. Он скончался 22 июля, спустя два дня после 50-летия высадки американцев на Луну.

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн выразил соболезнования родным и близким Крафта, подчеркнув, что "Америка потеряла национальное достояние".

По его словам, Крафт был одним из ключевых членов команды, который помог США отправить человека в космос и на Луну. "Углубляясь все дальше в просторы нашей Солнечной системы, мы стоим на его плечах, и он всегда будет с нами в наших путешествиях", - цитирует РИА Новости.

За свою работу Крафт был награжден медалью NASA "За выдающееся лидерство". Позднее он руководил космическим центром NASA имени Линдона Джонсона.