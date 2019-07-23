В России появится кроссовер ценой до миллиона рублей

Российское представительство Brilliance выведет на российский рынок кроссоверы V3. Первые экземпляры этой модели уже прибыли в Россию из Поднебесной.

Актуальная модельная линейка Brilliance в РФ до сих пор ограничивается кроссовером V5, хотя о появлении у нас V3 в компании заговорили еще несколько лет назад. В ноябре 2016 года представительство бренда даже получило на машину Одобрение типа транспортного средства. Действие этого документа закончится уже в конце 2019 года. Видимо, поэтому в Brilliance и решились наконец на поставку компактных паркетников. Правда, к нам привезут V3 в том виде, в котором его и сертифицировали, хотя с тех пор автомобиль в Китае уже дважды обновился.

Согласно ОТТС, размеры кроссовера - 4 200 x 1 790 x 1 600 мм. Колесная база - 2 570 мм. Под капотом у него установлен атмосферный двигатель 1.5 с отдачей в 107 л.с. Пару ему составляют 5-ступенчатая "механика" или "автомат". Передняя подвеска - независимая типа Макферсон, задняя - полузависимая. Рулевое управление - с электрическим усилителем. Все тормоза - дисковые.

В ОТТС обозначен и список опций. В "базе" машина получит две подушки безопасности, бортовой компьютер и кондиционер. Опционально доступны боковые подушки и шторки безопасности, подогрев сидений и обогрев заднего стекла, мультимедийная система с сенсорным экраном и навигатором, камера заднего вида и система помощи при парковке, мультифункциональный руль.

Точные сроки старта продаж и цены пока неизвестны. Но, по данным специализированного портала "Китайские автомобили", стоимость новинки не превысит 1 миллиона рублей. Таким образом Brilliance V3 войдут в число "бюджетников" нашего рынка.

Надо полагать, что новый кроссовер должен помочь компании нарастить продажи. Brilliance, кстати, входит в число редких компаний на рынке, которые в этом году смогли реализовать больше машин, чем в прошлом. Однако в количественном выражении хвалиться нечем - за 6 месяцев китайцы продали у нас всего 99 кроссоверов V5.