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23.07.2019 09:15
Рубрика: Авто

В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках могут сузить, сократив его на полметра в ширину и на 0,3 м в длину. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александра Шумского.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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По его словам, сейчас общественное обсуждение проходит предварительный национальный стандарт "Экспериментальные технические средства повышения эффективности и безопасности дорожного движения", где зафиксированы уменьшенные парковки.

В данный момент размер стандартного машино-места для легкового авто составляют 5,3 на 2,5 метра. По новому предварительному национальному стандарту размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка.

Если парковка вдоль дороги, то можно будет сузить минимальную ширину до 2 м, а длина практически не изменится - 5,3 м. Иначе автомобиль просто не сможет в нее вписаться.

Если парковка размечена под углом 45, 60 или 90 градусов к проезжей части, то минимальная длина машино-места уменьшится до 5 м, ширина останется прежней.

Планируемые нововведения должны увеличить количество парковочных мест в крупных городах.