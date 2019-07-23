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23.07.2019 18:46
Рубрика: Власть

В ВКС РФ назвали действия южнокорейских летчиков хулиганством

Текст: Иван Петров
Командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назвал воздушным хулиганством действия летчиков Военно-воздушных сил Южной Кореи 23 июля в ходе инцидента в воздушном пространстве над Японским и Восточно-Китайским морями.
Сергей Кобылаш. Фото: Егор Алеев/ТАСС Сергей Кобылаш. Фото: Егор Алеев/ТАСС
Сергей Кобылаш. Фото: Егор Алеев/ТАСС

По его словам, российские и китайские экипажи во время полета над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей строго выдерживали заданный режим полета и никаких нарушений воздушного пространства Южной Кореи и Японии не допустили. При этом самолеты совместной авиагруппы 11 раз сопровождались иностранными истребителями.

Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
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Согласно данным российских военных, в ходе полета ближайший к спорным островам самолет совместной российско-китайской авиагруппы находился на удалении более 25 километров. "В связи с этим действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать не иначе как воздушное хулиганство", - подчеркнул командующий Дальней авиации ВКС России.

В районе спорных островов, по словам генерала Кобылаша, южнокорейские летчики совершили опасные маневры - пересекли курс авиационной группы, тем самым создав угрозу безопасности полета - после чего F-16 отстрелили тепловые ловушки и удалились в направлении своих территориальных вод.

"Отмечу, что южнокорейские летчики не в первый раз пытались помешать самолетам Дальней авиации ВКС России над нейтральными водами Японского моря. При этом они ссылаются на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной зону опознавания ПВО. Однако подобные зоны не предусмотрены международными правилами и, соответственно, не признаются РФ. Об этом по различным каналам неоднократно доводилось до южнокорейской стороны", - отметил командующий Дальней авиации ВКС России.

Генерал уточнил, что все принимавшие участие в совместном патрулировании самолеты ВКС России к настоящему моменту уже совершили посадку на аэродромах базирования. По итогам инцидента военному атташе Республики Корея в России была вручена соответствующая нота.

Кроме того, в ВКС России прокомментировали сообщения о якобы применении южнокорейскими военными оружия. "Информация о предупредительном огне не соответствует действительности. Истребители Южной Кореи, пытавшиеся помешать пролету бомбардировщиков России и Китая, не открывали огонь", - заявил Кобылаш, уточнив, что "если бы российские летчики определили для себя такую угрозу, то последовал бы незамедлительный адекватный ответ".

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
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Российские ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики "Хун-6К" 23 июля впервые выполнили совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Действия стратегических бомбардировщиков обеспечивали самолеты истребительной авиации и дальнего радиолокационного обнаружения, наведения и управления А-50 и "Конг-Джинг-2000". Над акваторией Японского моря российские и китайские летчики перестроились в единый полетный порядок - колонну пар самолетов на удалении 3-4 км друг от друга. По данным Минобороны РФ, экипажи продемонстрировали высокую летную выучку, мастерство и слаженность. Полет проходил на высотах от 7,5 до 8,5 км. Продолжительность полета российских стратегических ракетоносцев составила 11 часов, а протяженность маршрута - около 9 тысяч километров.

Впоследствии власти Южной Кореи заявили о нарушении воздушного пространства российскими бомбардировщиками. В Минобороны РФ отвергли подобные обвинения.

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