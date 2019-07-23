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Правительство одобрило поправки от минздрава в антитабачный закон: электронные сигареты приравняют к обычным, а ОНФ протестует по поводу инициативы вернуть курилки в аэропорты. Об этом пишет "Российская газета". Все альтернативные истории в виде электронных сигарет я тоже не поддерживаю. Считаю, что чем жестче будет закон в отношении курения, тем лучше. И могу обосновать: когда курильщики заявляют о своих правах, мне хочется им сказать, что их права заканчиваются тогда, когда их привычки не просто доставляют дискомфорт окружающим, а когда это в прямую касается здоровья окружающих.

Фото: REUTERS
К чему приводит курение вейпов и кальянов

Это все равно, что по улицам ходили бы борцы смешанных единоборств, которым нравилось бы бить других людей. Вот он идет, хочет ударить, хочет произвести бросок. Имеет ли он на это право? Пусть сделает это в спортзале, дома, но точно не в общественном месте.

Я поддерживаю минздрав, потому что считаю, что все эти аналоги для курильщиков, в том числе кальяны, вейпы, - просто отвратительная история, которая портит жизнь мне, другим людям, моим детям, чужим детям.

Мне абсолютно все равно, когда человек обманывает себя, куря электронную сигарету, главное, чтобы это было не в пределах доступности моего обоняния и моего здоровья.

Я - адепт и пропагандист здорового образа жизни. Не курил и никогда не буду. Но, к сожалению, очень многие мои коллеги, музыканты, творческие люди, курят. Могу сказать, музыка, даже не конкретно то, чем я занимаюсь, - игра на духовых инструментах, а в целом - тяжелейшая профессия, требующая самоотдачи, связанная с перелетами, недосыпами, тяжелыми физическими нагрузками. Поэтому люди, которые подвергают свое здоровье еще и дополнительному стрессу в виде курения, конечно, очень небережно к себе относятся. Но, понимаете, когда человек не думает о себе, - это его личное дело, это личный выбор каждого.

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Я уверен, прежде всего должен уступить тот, кто наносит вред здоровью другого. Тем, что я не курю, я не наношу вреда здоровью курильщиков, так почему же они позволяют себе травить окружающих.

Для меня курят или не курят в общественных местах в каких-либо странах - это вопрос даже не культуры, а цивилизованности. Есть масса стран, где, к счастью, это запрещено, и по-прежнему существуют страны, которые до сих пор не принимают закон о запрете курения на улицах, в кафе, отелях. Недавно у меня был концерт в Ереване, я был в шоке от того, как накурено в гостинице. И в Армении это разрешено. Для сравнения: как-то я прилетел в Казахстан, еще задолго до того, как запретили курить у нас. И подумал: как же хорошо, что здесь не разрешают курить, чистый воздух в гостиницах, клубах, нет этого ужасного дыма в ресторанах.

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