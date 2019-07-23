Электронные сигареты приравняют к обычным

Один из инициаторов законопроекта, глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский, подчеркнул, что законопроект был подготовлен еще два года назад, и все это время шла и тайная, и явная борьба между сторонниками электронных курительных "гаджетов", и их противниками. Так, в минздраве законопроект считают очередным последовательным шагом, направленным на сдерживание курения. А ФАС всего месяц назад представила свое видение антитабачной концепции, подготовленной при участии производителей курительных устройств. Понятно, что в отношении электронных сигарет документом предлагались вполне лояльные правила использования.
Фактически в одобренных правительством поправках речь идет о том, что в отношении использования вейпов и кальянов все же будут введены те же ограничения и те же меры ответственности, которые действуют сегодня в отношении обычных сигарет.
"Сейчас курение запрещено на некоторых территориях, в общественных местах, - уточнили важность продвижения здорового образа жизни в минздраве. - За нарушение предусмотрена административная ответственность - штраф от 500 до1500 рублей. А за курение на детских площадках установлена повышенная ответственность, штраф достигает 3000 рублей. Все эти меры воздействия после принятия закона с поправками будут действовать и при использовании электронных сигарет".
Вейпы набирают популярность во многих странах. В США, например, распространенность одной из популярных марок электронных сигарет увеличилась за 2017-2018 год почти вдвое, а с 2011 года - почти в 14 раз.
И у нас в стране ситуация развивается аналогичным образом. В 2016 году, уточнили в минздраве, распространенность вейпов составляла 3,5 процента. А спустя всего год, по данным Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, - уже 9 процентов, то есть число увлекающихся электронными сигаретами выросло в течение года втрое.
В минздраве считают несостоятельной идею применения электронных сигарет в рамках идеологии снижения вреда. Так, главный внештатный специалист и нарколог минздрава Евгений Брюн отмечал, что электронное курение также наносит вред здоровью, просто не продуктами горения табака, а другими веществами, входящими в состав курительных жидкостей.
"Нужно учитывать, что электронные сигареты также содержат никотин, также вызывают зависимость, и в настоящее время научные данные не позволяют говорить, что эти изделия могут быть однозначно использованы как средства отказа от табака. С электронными сигаретами связаны не только оптимизм некоторых апологетов этих изделий, но и серьезные опасения со стороны научного сообщества, потому что они вовлекают в никотиновую зависимость новых людей. И конечно, кроме того, что в них содержится никотин, в них содержится целый ряд продуктов, которые тоже являются достаточно опасными для здоровья", - пояснили свою позицию в минздраве.
Интересно, что одновременно с жестким законопроектом по ограничению вейпов законодателям предстоит определиться с еще одной мерой - но на этот раз, напротив, смягчающего характера. Речь идет о том, чтобы в аэропортах вновь можно было курить в специально отведенных для этого и оборудованных местах. Впрочем, эта идея (а законопроект прошел в Госдуме первое чтение) вызвала возмущение у медиков: эксперты тематической площадки ОНФ "Здравоохранение", обсуждавшие и возвращение курилок в аэропортах, и смягчение антиалкогольных ограничений в отношении пива, считают оба предложения откровенно лоббистскими и вредными для здоровья населения. Особенно эмоционально выступил знаменитый детский хирург и общественный деятель Леонид Рошаль, назвавший обе инициативы "безобразием".