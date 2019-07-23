Электронные сигареты приравняют к обычным

Курить электронные сигареты и кальяны в общественных местах будет нельзя. Правительство РФ поддержало с некоторыми замечаниями предложение распространить действие "антитабачного" закона на электронные курительные устройства.

Один из инициаторов законопроекта, глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский, подчеркнул, что законопроект был подготовлен еще два года назад, и все это время шла и тайная, и явная борьба между сторонниками электронных курительных "гаджетов", и их противниками. Так, в минздраве законопроект считают очередным последовательным шагом, направленным на сдерживание курения. А ФАС всего месяц назад представила свое видение антитабачной концепции, подготовленной при участии производителей курительных устройств. Понятно, что в отношении электронных сигарет документом предлагались вполне лояльные правила использования.

Фактически в одобренных правительством поправках речь идет о том, что в отношении использования вейпов и кальянов все же будут введены те же ограничения и те же меры ответственности, которые действуют сегодня в отношении обычных сигарет.

"Сейчас курение запрещено на некоторых территориях, в общественных местах, - уточнили важность продвижения здорового образа жизни в минздраве. - За нарушение предусмотрена административная ответственность - штраф от 500 до1500 рублей. А за курение на детских площадках установлена повышенная ответственность, штраф достигает 3000 рублей. Все эти меры воздействия после принятия закона с поправками будут действовать и при использовании электронных сигарет".

Вейпы набирают популярность во многих странах. В США, например, распространенность одной из популярных марок электронных сигарет увеличилась за 2017-2018 год почти вдвое, а с 2011 года - почти в 14 раз.

И у нас в стране ситуация развивается аналогичным образом. В 2016 году, уточнили в минздраве, распространенность вейпов составляла 3,5 процента. А спустя всего год, по данным Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, - уже 9 процентов, то есть число увлекающихся электронными сигаретами выросло в течение года втрое.

В минздраве считают несостоятельной идею применения электронных сигарет в рамках идеологии снижения вреда. Так, главный внештатный специалист и нарколог минздрава Евгений Брюн отмечал, что электронное курение также наносит вред здоровью, просто не продуктами горения табака, а другими веществами, входящими в состав курительных жидкостей.

"Нужно учитывать, что электронные сигареты также содержат никотин, также вызывают зависимость, и в настоящее время научные данные не позволяют говорить, что эти изделия могут быть однозначно использованы как средства отказа от табака. С электронными сигаретами связаны не только оптимизм некоторых апологетов этих изделий, но и серьезные опасения со стороны научного сообщества, потому что они вовлекают в никотиновую зависимость новых людей. И конечно, кроме того, что в них содержится никотин, в них содержится целый ряд продуктов, которые тоже являются достаточно опасными для здоровья", - пояснили свою позицию в минздраве.

Интересно, что одновременно с жестким законопроектом по ограничению вейпов законодателям предстоит определиться с еще одной мерой - но на этот раз, напротив, смягчающего характера. Речь идет о том, чтобы в аэропортах вновь можно было курить в специально отведенных для этого и оборудованных местах. Впрочем, эта идея (а законопроект прошел в Госдуме первое чтение) вызвала возмущение у медиков: эксперты тематической площадки ОНФ "Здравоохранение", обсуждавшие и возвращение курилок в аэропортах, и смягчение антиалкогольных ограничений в отношении пива, считают оба предложения откровенно лоббистскими и вредными для здоровья населения. Особенно эмоционально выступил знаменитый детский хирург и общественный деятель Леонид Рошаль, назвавший обе инициативы "безобразием".