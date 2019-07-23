Венесуэла показала перехват самолета-шпиона США на видео

В Венесуэле государственный канал Venezolana de Television опубликовал видеозапись перехвата истребителями Су-30 американского самолета-шпиона ЕP-3Е.

По утверждению властей латиноамериканской страны, воздушное судно США 19 июля нарушило воздушные границы Боливарианской республики. Самолет-шпион летел с северо-запада Карибского моря в направлении города Майкетия в штате Ла-Гуайра. Тем самым поставив под угрозу воздушное движение в пространстве страны.

Так как ЕР-3Е не отвечал на запросы диспетчеров Венесуэлы, то на перехват цели были направлены два истребителя Су-30. На кадрах видео можно рассмотреть, как истребители сближаются с американским самолетом и облетают его с разных ракурсов. После чего ЕР-3Е резко меняет курс и покидает границы региона.

В свою очередь Пентагон утверждает, что истребитель Венесуэлы якобы "подверг риску экипаж и самолет" США, так как ЕР-3 летел в международном воздушном пространстве над Карибским морем.

Однако власти Венесуэлы заявили, что с начала года американские самолеты 78 раз вторгались в воздушное пространство республики.