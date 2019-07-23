Венесуэла показала перехват самолета-шпиона США на видео

В Венесуэле государственный канал Venezolana de Television опубликовал видеозапись перехвата истребителями Су-30 американского самолета-шпиона ЕP-3Е.
По утверждению властей латиноамериканской страны, воздушное судно США 19 июля нарушило воздушные границы Боливарианской республики. Самолет-шпион летел с северо-запада Карибского моря в направлении города Майкетия в штате Ла-Гуайра. Тем самым поставив под угрозу воздушное движение в пространстве страны.
Так как ЕР-3Е не отвечал на запросы диспетчеров Венесуэлы, то на перехват цели были направлены два истребителя Су-30. На кадрах видео можно рассмотреть, как истребители сближаются с американским самолетом и облетают его с разных ракурсов. После чего ЕР-3Е резко меняет курс и покидает границы региона.
В свою очередь Пентагон утверждает, что истребитель Венесуэлы якобы "подверг риску экипаж и самолет" США, так как ЕР-3 летел в международном воздушном пространстве над Карибским морем.
Однако власти Венесуэлы заявили, что с начала года американские самолеты 78 раз вторгались в воздушное пространство республики.
1 of 2 JUST RELEASED #Venezuela SU-30 Flanker “aggressively shadowed” a U.S. EP-3 aircraft at an unsafe distance July 19, jeopardizing the crew & aircraft. The EP-3 was performing a multi-nationally recognized & approved mission in international airspace over #CaribbeanSea. pic.twitter.com/edjmPqXbmP— U.S. Southern Command (@Southcom) July 21, 2019