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23.07.2019 15:24
Рубрика: Власть

Виктор Золотов поговорил с впервые посетившим РФ главой жандармерии Турции

Текст: Михаил Фалалеев
Взаимоотношения турецкой жандармерии и Росгвардии вышли на официальный дипломатической уровень. Впервые глава этой очень весомой в Турции спецслужбы посетил нашу страну.

Сегодня состоялась встреча главкома Росгвардии генерала армии Виктора Золотова с главнокомандующим войсками Жандармерии Турецкой Республики генералом армии Арифом Четином. Руководители ведомств обменялись опытом в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

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Кстати, это - ответный визит. Два месяца назад Виктор Золотов побывал в Турции. Делегация Федеральной службы войск национальной гвардии РФ ознакомилась с организацией учебного процесса в Академии Жандармерии и береговой охраны Турции, посетила бригаду сил специальных операций, где военнослужащие и сотрудники Росгвардии изучили опыт подготовки подразделений спецназа Турецкой Республики. Российским генералам и офицерам была продемонстрирована система сбора информации о различных происшествиях в стране и возможности штаба при управлении войсками. Золотов поблагодарил турецких коллег за теплый прием. По его словам, "смотры Академии Жандармерии, Центра специального назначения, знакомство с истоками и ходом становления турецких войск правопорядка были весьма познавательными".

Тогда в ходе официального визита глава Росгвардии провел рабочие встречи с министром внутренних дел Сулейманом Сойлу и главнокомандующим войсками Жандармерии Турецкой Республики Арифом Четином.

Теперь уже Виктор Золотов, принимая гостей, рассказал об истории становления войск правопорядка и их основателе Евграфе Федотовиче Комаровском, 250-летие со Дня рождения которого Росгвардия отмечает в этом году.

- Безусловно, значителен вклад войск правопорядка в достижение победы в Великой Отечественной войне. Для всего нашего народа 9 мая - День Великой Победы - является священным. В будущем году мы будем отмечать 75-летнюю годовщину Победы, в связи с чем руководством страны 2020 год объявлен "Годом памяти и славы", - сообщил генерал армии Виктор Золотов. - Важнейшим приоритетом для войск является решение задач по противодействию терроризму. Кроме того, проводится активная работа по профилактике террористических угроз путем проведения экспертной оценки состояния антитеррористической защищенности объектов и последующего совершенствования инженерно-технической оснащенности.

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По словам Виктора Золотова, ключевой задачей, возложенной на Росгвардию, является охрана важных государственных объектов, обеспечение имущественной безопасности населения и организаций.

- Сегодня под защитой только полицейских подразделений вневедомственной охраны состоит порядка 360 тысяч объектов различных сфер экономики, - сказал глава Росгвардии. - Силами войсковых подразделений обеспечивается охрана преимущественно предприятий ядерно-энергетического и оборонного комплексов, ракетно-космической промышленности, атомного ледокольного флота.

Не менее важным элементом профилактики преступности, считает Виктор Золотов, выступает и реализация возложенных на войска государственных функций по контролю за оборотом оружия. Кроме того, сегодня войска национальной гвардии России принимают самое непосредственное участие в устранении последствий трагедии, случившейся недавно в Иркутской области. Они осуществляют в этих районах правоохранительные функции, в том числе по охране общественного порядка, а также выполняют гуманитарные задачи по восстановлению разрушенной наводнением инфраструктуры.

Власть Безопасность Правительство Росгвардия Российско-турецкие отношения
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