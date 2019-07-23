Володин рассказал, в каком случае ПАСЕ может столкнуться с новым кризисом

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна зафиксировать в своем регламенте гарантии прав национальных делегаций. Без этого организации может угрожать кризис. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24".

Напомним, что в ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены, причем в полном объеме и без изъятий. Была принята соответствующая резолюция. После чего парламентарии РФ приступили к полноценной работе в ассамблее, от которой ранее отказались из-за лишения российской делегации основных прав.

Однако это еще не конец истории - пункты резолюции, фиксирующие неотъемлемые права национальных делегаций, должны быть имплементированы в регламент ПАСЕ. Провести соответствующую работу комиссии ассамблеи должны к ноябрю.

Без внесенных поправок в регламент ПАСЕ сохраняется вероятность возвращения к темам санкций в ассамблее в отношении национальных делегаций, не исключают в Госдуме.

- Что будет в будущем? Время покажет… - заметил Володин в ходе интервью. - Могу лишь сказать одно, на данный момент мы считаем, что решения приняты правильные, и мы вернулись в ПАСЕ, именно исходя из как раз учета здравого смысла большинства.

Это большинство поддержало резолюцию, которая гарантирует равные права национальным делегациям.

- Но, так как пока эти все решения не отражены в регламенте ПАСЕ, это все может быть подвергнуто сомнениям и измениться уже в ходе работы Парламентской Ассамблеи. Если это произойдет, это будет кризис организации, - подчеркнул глава нижней палаты.