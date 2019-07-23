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23.07.2019 08:00
Рубрика: Видео

Выдержат ли самодельные пружины на "Жигулях" российское бездорожье

Текст: Вадим Давыденко
Фото: видео с www.youtube.com Фото: видео с www.youtube.com
Фото: видео с www.youtube.com

Наши старые знакомцы из "Гаража 54" летом не сидят сложа руки, не нежатся на пляжах, а наоборот, трудятся, продолжают выяснять, что еще такого интересного можно сделать с подопытной машиной, что еще из заводских деталей можно без особого ущерба заменить хэндмейдом из пылящегося в кладовках и на лоджиях хлама.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На этот раз новосибирские умельцы решили заменить задние пружины на "Жигулях" самодельными, скрученными из обычной арматуры толщиной 14 мм. Вдруг кому-то пригодится этот опыт в полевых условиях?

Сказать честно, изготовление этих пружин оказалось не менее интересным, чем тестовый заезд. Гнуть разогретую докрасна газосваркой арматуру - весьма увлекательно, весело и опасно, а если учесть все расходы на их изготовление, включая трубы, на которых их закручивали, а также потраченные человеко/часы, то и не особенно-то и дешево.

Через несколько часов возни две изящно завитые ребристые пружины из арматуры встали вместо заводских как влитые. Отважный пилот повернул ключ зажигания и машина, громыхая на каждой колдобине, отправилась в тестовый заезд. Стоила ли итоговый результат всех затраченных усилий, можно решить, досмотрев видео до конца.

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#видео #авто