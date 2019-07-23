Замглавы ФАС оценил влияние на цены повышения НДС на пальмовое масло

Рост цен в связи с отменой льготной ставки НДС на пальмовое масло будет незначительным, считает заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов.

В Госдуме запланировано сегодня рассмотрение поправок, которые выводят пальмовое масло из перечня продукции, облагаемой НДС по льготной ставке 10%. Таким образом, пальмовое масло, в отличие от прочих растительных масел, будет облагаться НДС по ставке 20%. Накануне эту инициативу одобрил профильный комитет Госдумы.

"Если говорить о ценах, то пальмовое масло, к сожалению, играет слишком большую роль в некоторых отраслях пищевой промышленности. Но, во-первых, увеличение НДС незначительно повлияет на его цену для переработчиков, во вторых, прямой зависимости между ростом входных затрат и ростом цен в опте и рознице нет, потому что рынок достаточно конкурентный", - сказал Цыганов "РГ".