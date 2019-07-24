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24.07.2019 20:31
Рубрика: Легковые авто

Audi сделала кроссовер Q3 похожим на Renault Arkana

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Audi Фото: Пресс-служба Audi
Фото: Пресс-служба Audi

У Audi Q3 появилась новая модификация. Немецкий автопроизводитель, следуя тренду последних лет, представил кросс-купе Q3 Sportback, который доберется до России в следующем году.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
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По габаритам новинка практически идентична обычному Q3: длина Sportback составляет 4 500 мм, ширина - 1 840 мм, высота - 1 560 мм. Уменьшение последнего параметра очевидно - более крутой наклон крыши. Этот же фактор сказался на полезном объеме багажного отделения: если при несложенных задних креслах он равен 530 литрам, как у обычного Q3, то при трансформированном салоне составляет 1 400 литров - на 125 литров меньше, чем у собрата.

Фамильная преемственность прослеживается в моторной гамме. Новый Audi Q3 Sportback на первых порах будет продаваться с бензиновой "турбочетверкой" мощностью 230 л.с. и двухлитровым дизелем на 150 л.с. Объем обоих двигателей составляет два литра. Позднее в линейке появятся бензиновые TFSI объемом 1.5 и 2.0 литра мощностью 150 и 190 л.с., соответственно и 190-сильный дизель. В зависимости от выбранного мотора кроссовер можно будет заказать с 6-ступенчатой МКП или роботизированной трансмиссией S tronic. Audi Q3 Sportback представлен как в переднеприводной конфигурации, так и с системой полного привода quattro с подключением задней оси через многодисковую муфту.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi
Mitsubishi объявила российские цены на семиместный Outlander

Audi Q3 Sportback окажется на 1,6 тысячи евро дороже Audi Q3, цена на новинку стартует с отметки 40 200 евро. Подробности о российской спецификации Audi Q3 Sportback будут объявлены в 2020 году.

#Audi