Белорусский "Амкодор" вводит в строй новые объекты на северо-западе России

В разгар уборочных работ в Союзном государстве белорусский холдинг "Амкодор" ускоренными темпами вводит в эксплуатацию новые зерно-сушильные комплексы (ЗСК) на северо-западе России, информирует БЕЛТА.

Появился один из них и в Псковской области. ЗСК, по заключению экспертов, предназначен для послеуборочной обработки зерновых колосовых, зернобобовых и масличных культур, кукурузы с исходной влажностью до 40 процентов и предусматривает комплексную механизацию и автоматизацию процесса сушки, очистки и погрузочно-разгрузочных работ.

Новые комплексы позволяют экономить и энергетические затраты. Дело в том, что в качестве основного вида топлива на них используются дрова и отходы лесной древесины с применением универсальных воздухонагревателей "Амкодор".

Кстати, в Псковской области, уточняет агентство, это уже четвертый сданный в эксплуатацию ЗСК. Заканчиваются работы по монтажу и пусконаладке зерно-сушильного комплекса "Амкодор" и в Вологодской области. За истекшие четыре года он стал уже десятым объектом, построенным белорусской компанией, которая объединяет 30 предприятий, выпускающих более 120 моделей и модификаций техники для агропромышленного, дорожно-строительного, жилищно-коммунального и производственно-логистического комплексов.