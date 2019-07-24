Аванзал, необходимый по этикету в любом европейском дворце, соседствует с уже увиденной нами гостевой пристройкой. Он довольно скромен по декору. Но взгляните на изумительный паркет под ногами! В его рисунке использовано 20 ценных пород деревьев, привезенных из Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Это чудо 1845 года - дело рук мастеров московской фабрики Георга Миллера, на что указывает клеймо у колонны.

Аванзал славится своим паркетом.

Обратите внимание и на камин из яшмы. Его необычное расположение - возле окна - говорит о том, что во дворце была использована самая передовая система отопления, калориферная. Дело в том, что за год до закладки Большого Кремлевского дворца сгорел Зимний дворец в Санкт-Петербурге. И в БКД император Николай I повелел устроить более безопасную систему отопления. Так появились амосовские печи (по имени изобретателя, генерал-майора Н.А. Амосова) для отапливания здания пневматическим способом. Печи располагались в подвале, откуда под большим давлением теплый воздух поступал по керамическим трубкам наверх через камины и особые "душники" - коробочки в стенах. Новый дворец протапливался равномерно и безопасно.

С. Присекин. Кто с мечом к нам придет - от меча и погибнет. 1983 год.

Аванзал украшает картина Сергея Присекина "Кто с мечом к нам придет - от меча и погибнет". Она напоминает о сражении 1242 года на льду Чудского озера - Ледовом побоище. В центре - святой князь Александр Невский. Княжеская рука не поражает мечом врага, а прикрывает сердце. Как собственное сердце Александр Невский защищает и свое государство в справедливой битве за независимость. Потому и сказал перед боем фразу, пережившую века: "Не в силе Бог, а в правде".

Если же мы выйдем из аванзала на парадную галерею лестницы, нас ждет встреча с Дмитрием Донским на большом историческом полотне кисти французского художника А. Ивона. На картине дата 8 сентября 1380 года - Куликовская битва. А в центре герой этой битвы святой великий князь Дмитрий Донской, который был не только воином. В 1367 году он построил наш первый каменный Московский Кремль, который до этого был деревянным, из дуба.

И нашу столицу стали называть Белокаменной.

Екатерининский

Путь к этому удивительному залу лежит через парадную половину императрицы в Теремном дворце, известную как Екатерининская. Великолепную анфиладу покоев открывает Ореховая гардеробная, уникальная тем, что исполнена мастером К. Герцом без клея и гвоздей. Все ореховые панели безукоризненно пригнаны одна к другой. Великолепна резная алебастровая люстра в античном стиле. На ее тонких стенках гравирован изящный растительный узор. Невидимый днем, он отчетливо проступает при вечернем свете. Форма светильника навеяна античными образцами.

Надо ли говорить, что столь изысканная гардеробная никогда не использовалась по прямому назначению! Ведь назначение этой половины - парадное.

А вот бывшая Парадная опочивальня (сегодня ее можно назвать Красной гостиной, здесь проходят протокольные мероприятия с участием главы нашего государства) вполне соответствовала замыслу создателей. Правда, не сохранилась кровать, но альков с колоннами-монолитами из мрамора светло-зеленого цвета по-прежнему украшает апартаменты. Эти колонны когда-то украшали дворец древней Помпеи, разрушенной вулканом Везувием в 79 году н.э. Они были куплены русскими купцами и преподнесены в дар императору.

В тон колоннам подобран поразительной красоты камин из яшмы глубокого серо-голубого тона с редким дымчатым оттенком. Его перевезли сюда из Зимнего дворца по приказу императора Николая I. На камине - часы и канделябры в стиле барокко XIX века...

Но самая красивая комната этой анфилады, без сомнения, Парадная гостиная (Диванная), где в наши дни проходят приватные переговоры российского Президента с главами государств, так называемые переговоры tete-а-tete (в узком составе). На этой гостиной, безусловно, сказался вкус первой хозяйки Большого Кремлевского дворца - императрицы Александры Федоровны. Взгляните на светлый с цветочным орнаментом плафон, написанный итальянским художником Джузеппе Коломбо Артари. Рассмотрите внимательно мебель в стиле Буль. Обратите внимание на замечательные столики, исполненные в этом стиле, - с перламутром, позолоченной бронзой, ценными породами дерева, с пластинками панциря черепахи. Изумительная работа мастеров фабрики московского купца Э. Блехшмидта!

Не забыта в Парадной гостиной и модная в то время тема Востока. Зал украшают светильники с шестьюдесятью шестью рожками и вазами для живых цветов: два в китайском стиле, собранные русскими мастерами из китайских ваз и украшенные позолоченной бронзой; и один в японском, сделанный на знаменитой мануфактуре Петербурга - Императорском фарфоровом заводе.

Красоты удивительной анфилады словно подготавливают нас к встрече с главной комнатой парадной половины - Екатерининским залом.

Раньше он являлся тронным залом русских императриц. И сегодня единственный современный атрибут здесь - стол из карельской березы для переговоров в расширенном составе. Ведь в старину именно в этом зале проходили важные протокольные мероприятия, связанные с женской половиной императорского дома. И в каком интерьере! Хрустальные деревья. Уникальные массивные хрустальные светильники, выполненные на императорском заводе в Санкт-Петербурге. Канделябры высотой четыре с половиной метра, исполненные на Императорском стеклянном заводе; они установлены на подставках из красного французского мрамора, так гармонирующего с Екатерининской орденской лентой.

Кстати, не все знают, что в 1714 году император Петр Великий учредил первый в Российской империи женский орден в честь своей супруги, будущей императрицы Екатерины I.

А преамбула такова...

В 1711 году Петр Алексеевич предпринял Прутский поход по освобождению братьев-славян из турецкого плена. Преданный союзниками, без воды и пропитания, Петр оказался в окружении противника. Силы откровенно неравные: 37 000 петровского войска, более 130 000 - противника. Но у Петра самая мощная в Европе артиллерия, прекрасно показавшая себя во время Полтавской баталии. Начинаются трудные переговоры.

Екатерина I, разделявшая с супругом все тяготы войны, пожертвовала свои лучшие драгоценности в дар представителям турецкой армии, после чего турки согласились не препятствовать отходу русских войск в полном вооружении. Царь и армия были спасены.

Отсюда девиз ордена в честь святой Екатерины, восстановленного в 2012 году, - "За Любовь и Отечество". В зале он представлен на фоне серебристого муара стен. На бантах из орденской ленты укреплены осыпанные крупными стразами массивные орденские знаки.

Орден вручали дамам, которые занимались благотворительностью, вызволяли наших соотечественников из плена.

А первой награжденной стала Екатерина I.

Кавалергардский

Кавалергардский зал, как и положено по этикету, отделял парадную дамскую часть дворца от мужской. В прошлом эта комната имела служебное назначение, здесь дежурил отряд кавалергардов - личная царская охрана. Потому убранство комнаты лаконично и строго: белые стены отделаны под мрамор, двери изготовлены из светлой чинары. На великолепном камине из каррарского мрамора - часы французской работы, исполненные во второй трети XIX века и известные под названием "Рафаэль в храме Славы".

Камин Кавалегардского зала.

А еще ваше внимание здесь наверняка привлечет полотно кисти И. Айвазовского "Панорама Кремля". На картине знаменитого художника-мариниста собраны воедино главные сооружения архитектора К.А. Тона в Москве: храм Христа Спасителя, здание императорского музея "Оружейная палата" и, конечно, Большой Кремлевский дворец.

Кавалергардский зал.

Андреевский тронный

Выйдя из Кавалергардского зала, можно попасть в Андреевский тронный, который играет самую важную роль в резиденции. Интересно, что тронный балдахин ведет свое происхождение из древнего Ирана, где он служил для создания иллюзии небесного свода над местом правителя в центре Вселенной. Позже этот символ власти заимствовали императоры Византии и Священной Римской империи. А с XI века белый мех горностая начали украшать черными кисточками. Горностаевый (королевский) мех со времен Средневековья - символ чистоты миропомазанника Божия.

Тронный зал посвящен первому и самому высокому ордену России - Святого апостола Андрея Первозванного. Петр Великий учредил этот орден в 1698 году в честь небесного покровителя нашей страны с девизом "За Веру и Верность". Носили орден на голубой ленте, и он был единственным имевшим украшенную бриллиантами цепь. Изображение цепи и сегодня украшает двери зала.

Следует добавить, что большая цепь ордена с крестом и звезда в бриллиантах наряду с короной, державой и скипетром входили в состав государственных регалий.

В Андреевском зале совершенно нет мебели, даже гербовых банкеток и стульев, - здесь полагалось только стоять. По заведенному в России обычаю император после торжественной коронации три дня кряду принимал делегации, желавшие его поздравить с восшествием на престол. Пускали всех независимо от вероисповедования и положения в обществе. В продолжение многих часов император встречал каждого стоя, пожимая руку "как равный с равным".

Такого этикета не знала ни одна монархия мира.

Реликвии зала наглядно демонстрируют главную идею государственности, выраженную в чеканной формуле: православие, самодержавие, народность. Это знак Всевидящего Ока над пышным балдахином. Это троны как символ монархии. Это гербы городов и провинций Российской империи, символизирующие народ.

Три символа: вера, самодержавие и народ. И трона тоже три.

В Европе ставили два трона - для монарха и его супруги. У нас не забывали маму императора, вдовствующую императрицу. Эта традиция существовала вплоть до последней коронации.

Коронационная церемония начиналась торжественным полонезом, шествие во главе с императором и императрицей двигалось из Андреевского зала через все парадные залы до Грановитой палаты. Причем до этого дня троны хранились в императорском музее - Оружейной палате. Каждый император выбирал трон для себя и императрицы, их приносили в Успенский собор, а затем возвращали обратно. Сохранилась фотография переноски тронов из музея в собор...

Кто-то из императоров выбирал алмазный трон Алексея Михайловича, а кто-то и трон Ивана Грозного!

Сейчас в Андреевском зале проходят особо важные мероприятия, связанные с протоколом главы нашего государства. Этот зал видел уже пять инаугураций - в 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах.

Украшением и гордостью Кремля, величайшим памятником русского зодчества является Большой Кремлевский дворец. Он торжественно возвышается на кремлевском холме, спускающемся к Москве-реке, и как красавец богатырь, смотрится в ее зеркальную гладь...



Андрей Веденин, генерал-лейтенант

Александровский

Ну, а этот зал по праву считается самым пышным - с розовыми под мрамор стенами, сверкающий золотом. Архитектор К.А.Тон использовал в его декоре элементы византийской архитектуры. А еще неповторимый Александровский обладал удивительно магическим светом: два ряда огромных окон, выходившие на юг, дублировались большими ложными окнами, украшенными зеркалами. Свет преломлялся в них, создавая иллюзию бесконечного сияния. Зал переливался, как волшебная шкатулка. Именно здесь при коронации давали балы, дамы называли его "волшебным Александровским залом".

Сегодня в этом зале заседает Государственный совет нашей страны, послы вручают верительные грамоты Президенту, во время государственных визитов проходят официальные обеды. Увы, в 1932-1934 годах Александровский и Андреевский залы были разрушены. Единственное, что сохранилось в Александровском, - шесть исторических полотен XIX века художника Ф. Моллера, представляющих сцены из жизни святого князя Александра Невского. На месте разрушенных помещений архитектор И.А. Иванов-Шиц спроектировал зал заседаний Верховного Совета СССР, конечно, лишенный уникального парадного убранства.

В день коронации вся Москва была иллюминирована. В 9 часов вечера, когда Государь с Императрицей вышли на балкон дворца, обращенный на Замоскворечье, Императрице был подан букет цветов на золотом блюде, в котором был скрыт электрический контакт, и, как только Императрица взяла в руку букет, тем самым замкнулся контакт и был подан сигнал на центральную электрическую станцию в Кремле. Первой запылала тысячами электрических лампочек колокольня Ивана Великого, и за ней заблистала повсюду в Москве иллюминация. Я попробовала поехать посмотреть иллюминацию, но пришлось скоро вернуться из-за толпы, наполнявшей все улицы, но самую красивую часть иллюминации - Кремлевский дворец - я все-таки видела.



Матильда Кшесинская, балерина

И только в 1993 году по поручению первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина начались исследования и подготовка предложений по восстановлению исторического облика Большого Кремлевского дворца. В результате появился Указ Президента от 2 августа 1994 года N 1581 "О восстановлении исторического облика Большого Кремлевского дворца". В выполнении проектных, строительно-монтажных и реставрационных работ принимали участие 28 российских организаций и 15 ведущих иностранных фирм из Австрии, Германии, Италии, Венгрии, Болгарии, Югославии, Финляндии, Латвии, Эстонии...

В результате был воссоздан исторический облик парадных залов - Александровского и Андреевского, фасады и кровля. И восстановлена историческая миссия дворца - прославление нашего народа, визитная карточка государства. И в прежние времена, и в нынешние зал украшен орденом Святого Александра Невского - небесного покровителя воинства. Этот орден был задуман Петром Великим, учрежден после его смерти в 1725 году супругой Екатериной I, награждали им за военные и гражданские заслуги.

Знаки ордена и сегодня сияют в пышном сферическом куполе Александровского - красный с золотом крест и серебряная звезда с девизом "За Труды и Отечество".

А нас ждет самый большой зал Большого Кремлевского дворца - Георгиевский, который называли "храмом славы русского оружия" и "храмом воинской доблести".

Георгиевский

Орден Святого великомученика Георгия с девизом "За Службу и Храбрость" был учрежден императрицей Екатериной Великой в 1769 году. Орден давали за личное мужество на полях сражений. Поэтому георгиевских кавалеров офицеры приветствовали стоя, когда они входили в зал, уважая мужество и храбрость своих соотечественников.

Знаки ордена - белый крест и четырехконечная звезда - расположены по всему периметру зала. В нем два основных цвета: белый и золотой. На множестве мраморных досок - названия более 550 полков и имена всех георгиевских кавалеров, получивших орден за 250 лет его существования. Почти 10 000 человек! С каждым военным годом их число множилось, новые имена выбивались на мраморе, и это лучше любых лозунгов убеждало: Родина никогда не забудет своих героев.

Даже банкетки в Георгиевском зале обтянуты репсом орденской расцветки. Черная полоса символизировала порох войны, оранжевая - пламя сражений. И когда через много лет, в 1943 году, был учрежден солдатский орден Славы, георгиевская лента логично стала его неотъемлемым атрибутом. Сегодня мы повязываем ее, чтобы подтвердить свою причастность к великому подвигу отцов, дедов и прадедов.

21 июля 1941 года при немецком авианалете 250-килограммовая бомба пробила крышу Большого Кремлевского дворца в районе Георгиевского зала. И не взорвалась...

Георгиевский зал - один из самых торжественных в БКД. Специально для него были разработаны проекты каминов из белого каррарского мрамора, выполненные в 1846 году Сантино Кампиони. На каминах располагаются бронзовые часы с изображением патрона ордена Святого Георгия и национальных героев России Минина и Пожарского (копия памятника Мартоса на Красной площади).

Высокий кессонированный свод покоится на восемнадцати пилонах. К ним почти вплотную приставлены восемнадцать цинковых колонн, на каждой из которых - замечательные работы скульптора И.П. Витали: страны и области, входившие в XIX веке в состав Российской империи. А перед окнами в южной части зала на высоких беломраморных постаментах установлены два бронзовых позолоченных ларца, исполненные московским мастером Полтавцевым. В них хранились рукописные списки награжденных орденом Святого Георгия Победоносца с 1769-го (год учреждения Екатериной II) по 1885 годы.

Началась Великая Отечественная война... В один из первых налетов вражеской авиации на Москву я находился в другом подразделении... Когда я пришел в Большой Кремлевский дворец, то увидел в Георгиевском зале между четвертой и пятой люстрами на потолке огромную дыру, а на полу бомбу, зажатую крестовиной пола, и только тогда я понял, зачем коменданту Московского Кремля понадобились фотографии Георгиевского зала, а они понадобились для того, чтобы по ним произвести восстановление разрушенного.



А. Есаулов, офицер Кремлевского полка

Этот зал всегда играл особую роль в жизни нашего государства. Здесь проходят первые встречи Президента с главами мировых держав и вручают высшие награды государства и Государственные премии. Здесь чествовали первых советских космонавтов и празднуются детские новогодние утренники. Здесь Президент поздравляет выпускников военных академий и проходит традиционный прием в День Победы.

Залы Большого Кремлевского дворца... В дни коронации императора Александра II в 1856 году, императора Александра III в 1883 году, императора Николая II в 1896-м сюда съезжалось до 7 тысяч гостей. Но самое главное: эти замечательные залы были доступны для любого верноподданного Его Императорского Величества. От посетителей требовалось только приходить в чистой обуви, на мебель не садиться и громко не разговаривать. Мастера строили дворец не для семьи, пусть даже императорской, а для всего народа.

Поэтому и получился дворец красивым, очень добрым и немного волшебным.

Потому он по-прежнему открыт для всех.

Были, впрочем, во дворце и апартаменты, куда не пускали публику. Там отдыхали император и его супруга. Но для нас, сегодняшних посетителей БКД, нет закрытых дверей!

Кто видел Кремль в час утра золотой,

Когда лежит над городом туман,

Когда меж храмов с гордой простотой,

Как царь, белеет башня-великан?



Михаил Лермонтов