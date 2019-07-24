Генконсульство Беларуси откроется в китайском Чунцине

В одном из самых густонаселенных городов Китая - Чунцине, который считается центром железнодорожного сообщения Поднебесной с Европой, в будущем году откроется Генеральное консульство Беларуси. Это предусмотрено постановлением правительства РБ от 22 июля, сообщает БЕЛТА.

Местные источники напоминают, что в этом регионе собирают каждый восьмой автомобиль в КНР. Кроме того, мегаполис известен как центр производства интеллектуальной техники, объем выпуска которой составляет 350 млн единиц в год. А сам Чунцин, население которого уже превышает 30 миллионов человек, власти страны вывели из состава провинции Сычуань и сделали по примеру Пекина, Гуанчжоу и Шанхая городом центрального подчинения.

Кстати, в двух последних китайских городах у Минска уже открыты дипломатические миссии, а у быстро прогрессирующего индустриального центра страны с марта 2017 года установлены побратимские отношения с Минской областью.

Представители китайской стороны уже заявляли о возможности расширения взаимодействия с центральным регионом Беларуси в энергетической сфере и промышленности, в частности, в производстве оборудования, сельскохозяйственной техники, в области IТ-технологий, образовании, здравоохранении, науке, культуре.