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Рубрика: Русское оружие
Проект: Оружейная палата

Глава Болгарии запретил покупку американских истребителей F-16

Фото: REUTERS/Ints Kalnins Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на ратификацию сделки по приобретению истребителей четвертого поколения F-16 Block 70 у США. Проект по покупке восьми самолетов был ранее одобрен правительством республики.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Болгарский лидер, имеющий военное образование и звание генерал-майора, счел, что сделка на 1,26 миллиарда долларов не была тщательно проработана и вызывает вопросы. Он также мотивировал свое решение тем, что в Народном собрании депутаты резко критиковали контракт по закупке американских истребителей F-16.

Болгария должна была также приобрести необходимое оборудование и вооружение, в том числе ракеты класса "воздух - воздух".

Между тем парламент может преодолеть вето президента простым большинством голосов, передает РИА Новости.

Несколько месяцев назад истребитель F-16, возвращающийся на авиабазу, потерпел крушение из-за проблем с гидравлической системой и врезался в здание в пригороде Лос-Анджелеса. А начале года во время учений в Нидерландах истребитель буквально подстрелил сам себя.

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